Gündogan, o ‘coadjuvante’ que virou líder no Manchester City de Guardiola

O Manchester City conquistou o segundo título da temporada neste sábado, 3, em Wembley. Em derby da cidade de Manchester, pela final da Copa da Inglaterra, o City superou o rival United por 2 a 1 e foi campeão. Apesar de nomes badalados como De Bruyne e Haaland, o time de Guardiola viu o ‘coadjuvante’ Gündogan decidir o confronto. Entenda como o alemão se tornou líder e referência dos Citizens:

Gündogan precisou de apenas 12 segundos de jogo na finalíssima inglesa para balançar a rede. Após uma sobra, ou desvio, na frente da grande área, o alemão emendou um chute que morreu no ângulo adversário. O Manchester United ainda buscou o empate, em pênalti convertido por Bruno Fernandes, mas a tarde era do City. Na verdade, a tarde era de Gündogan e o meia marcou um segundo golaço para cravar o título.

Há quem critique o futebol do alemão de ascendência turca. Falta explosão física, não é um grande driblador… mas Gündogan compensa todas essas características com inteligência tática e muita técnica.

O primeiro destaque de Ilkay foi no Borussia Dortmund, entre 2011 e 2016. O meia fez parte do último título alemão da equipe e bateu até em final de Champions League, quando marcou de pênalti contra o Bayern, mas perdeu o título de 2012/13.

No Dortmund, Gündogan sofreu com diversas lesões e, ao ser contratado pelo City em 2016, precisou driblar os problemas físicos. Foram 89 jogos perdidos na Alemanha e, assim que chegou na Inglaterra, sofreu uma ruptura de ligamento cruzado que tirou lhe tirou dos campos por quase um ano – foram 241 dias de recuperação -. Desde então, o atleta sofreu apenas lesões leves.

“Ele não fala muito, mas quando ele fala, todo mundo ouve, esse é o poder de um líder”, disse Guardiola, ainda na atual temporada, sobre a qualidade de Gündogan nos bastidores.

O técnico catalão se tornou grande fã do meia, que dificilmente perde um jogo do City: “Gündogan mostra em cada sessão de treino a sua liderança, chega na hora, vive o trabalho. Ele é muito inteligente, tão esperto, e pode lidar com a pressão muito bem”.

Há duas temporadas, em uma função distinta da atual, o alemão mostrou faro de gol e surpreendeu a Inglaterra. Foram 13 gols marcados e três assistências na Premier League, se tornando um dos artilheiros da equipe no ano. Em 2021/22, nenhuma novidade. O meia conseguiu manter o alto nível e a alta média de gols, com 17 gols na temporada.

O time do Manchester City sofreu mudanças na atual temporada. Com a chegada de Haaland, o técnico Guardiola precisou alterar a forma de jogo e Gündogan deixou de ser artilheiro, mas aumentou o número de assistências: são sete atualmente.

O alemão de Gelsenkirchen virou a representação do sucesso do City de Guardiola. Fora os números, Ilkay conquistou todos os cinco títulos de Premier League junto ao técnico e outros sete troféus. O time azul de Manchester tenta ainda tríplice coroa na atual temporada, restando apenas a Champions League para o feito.

Gündogan tem contrato com o City até o final deste mês, junho de 2023, e o alemão ainda não acertou sua renovação. Parte da imprensa europeia aponta para Barcelona como possível destino. Caso a saída se confirme, Guardiola não perde apenas um título, mas também o capitão da equipe, líder dentro e fora de campo.