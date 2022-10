27 out 2022, 16h19

As eliminações precoces de Barcelona e Atlético de Madri ainda na primeira fase da atual edição da Liga dos Campeões provocaram enorme repercussão nos jornais Mundo Deportivo e Marca nesta quinta-feira, 27. Sem chances de classificação antes mesmo da disputa da sexta e última rodada da fase de grupos, o fracasso marca a história recente das equipes e representará um considerável rombo financeiro nas contas da temporada, segundo as publicações.

A eliminação do Barça chegou antes mesmo de a equipe entrar em campo, com a vitória da Inter de Milão sobre o Viktoria Plzen.

Desse modo, o time catalão já enfrentou o Bayern de Munique sem chances de classificação. A derrota por 3 a 0, sem sequer acertar um chute no gol adversário tornou o adeus ainda mais melancólico.

A queda precoce rendeu apenas 67 milhões de euros aos cofres do clube, podendo ser aumentado em mais 2,9 milhões de euros em caso de triunfo diante do Plzen, na última rodada, ou 900 mil euros se empatar.

A expectativa inicial da diretoria era alcançar, pelo menos, as quartas de final, o que renderia um acréscimo superior a 20 milhões de euros. Destinado à Liga Europa, jogar a final da competição pode ser a salvação para parte do prejuízo, porque isso renderia 14,6 aos bolsos catalães.

Mesmo vivendo crise financeira, o Barcelona teve uma janela de transferências movimentada. Chegaram ao clube jogadores importantes, em alta no mercado, como Lewandowski, Raphinha e Jules Koundé, que custaram, juntos, mais de 150 milhões de euros (quase 800 milhões de reais).

O Atlético, por outro lado, precisava da vitória para se manter vivo. Sem impressionar na temporada, o time dirigido por Diego Simeone não conseguiu controlar o Bayer Leverkusen e, em casa, empatou em 2 a 2.

O tom dramático do jogo ficou por conta do pênalti perdido por Ferreira Carrasco, aos 54 minutos do segundo tempo, seguido de um “bate-rebate” na área.

Para o Atlético de Madri, que gastou bem menos dinheiro em contratações para a temporada, a eliminação acarreta em um fracasso no planejamento. A não classificação foi de encontro ao que a diretoria esperava para cumprir obrigações financeiras da temporada, sobrando também para a Liga Europa uma “luz no fim do túnel”.

Ainda assim, após a Copa do Mundo o mercado da metade da temporada pode ser de saídas para os colchoneros. João Félix, Ferreira Carrasco e Rodrigo De Paul, jogadores mais valiosos do plantel, podem receber propostas, que serão analisadas pela comissão.

