Em números: o início de temporada avassalador do trio MNM pelo PSG

A vitória do Paris Saint-German por 2 a 1 sobre a Juventus na primeira rodada da Liga dos Campeões, na última terça-feira, 6, mais uma vez teve o protagonismo do trio Messi, Neymar e Mbappé. Juntas, as três estrelas são responsáveis por 73,3% dos gols do time neste início de temporada: dos 30 gols marcados pela equipe, 22 saíram dos pés dos três craques.

Diante da Juve, Mbappé balançou as redes duas vezes – na primeira, contando com uma espetacular assistência de Neymar, que cavou a bola por cima da defesa italiana. A boa atuação na estreia na Champions repercutiu na imprensa francesa. “O trio anunciado como mágico desde o ano passado, Neymar-Messi-Mbappé, mostrou uma afinidade técnica muito interessante, com combinações às vezes impressionantes”, destacou o jornal Le Monde.

“Em um maravilhoso passe de concha de Neymar no coração da defesa de Turim, Kylian Mbappé disparou de primeira, de voleio, para incendiar a noite”, completou o L’Équipe.

A dobradinha de Mbappé tornou o atacante francês o artilheiro do time: são agora nove gols marcados em seis jogos. Para Neymar, a liderança em assistências: sete, uma a mais que Messi, que serviu seis vezes seus companheiros. Oito dos nove gols de Mbappé foram assistidos por Neymar ou Messi, com quatro passes decisivos de cada um.

Confira os números do trio nesta temporada:

Kylian Mbappé

Campeonato Francês: 5 jogos, 7 gols e 0 assistência

Liga dos Campeões: 1 jogo, 2 gols e 0 assistência

Neymar

Campeonato Francês: 6 jogos, 7 gols e 6 assistências

Liga dos Campeões: 1 jogo, 0 gol e 1 assistência

Supercopa da França: 1 jogo, 2 gols e 0 assistência

Lionel Messi

Campeonato Francês: 6 jogos, 3 gols e 6 assistências

Liga dos Campeões: 1 jogo, 0 gol e 0 assistência

Supercopa da França: 1 jogo, 1 gol e 0 assistência

