Atualizado em 24 out 2022, 14h12 - Publicado em 24 out 2022, 12h47

Borussia Dortmund e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, na Alemanha, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida pelo grupo G do torneio será transmitida pelo canal fechado TNT e pelo serviço de streaming HBO Max.

Líder da chave com dez pontos, o City já tem vaga garantida para as oitavas da Champions. Já o Dortmund, em segundo lugar com sete pontos, ainda precisa de uma vitória para avançar para a próxima fase da competição.

Na última rodada, a equipe inglesa empatou sem gols com o Copenhagen, em um jogo complicado para os Citizens já que Rodri teve um gol anulado, Mahrez teve um pênalti defendido por Grabara e Sergio Gómez foi expulso.

Na vice-liderança da Premier League, atrás apenas do Arsenal, o City não poderá contar Kyle Walker e Kalvin Phillips, que estão lesionados, além de Sergio Gomes, que levou um cartão vermelho no último jogo.

Do outro lado, o Dortmund vem de empate por 1 a 1 contra o Sevilla e pode se classificar até mesmo com um empate, desde que o Sevilla vença ou empate contra o Copenhagen.

Na quinta posição da tabela do Campeonato Alemão, a equipe do técnico Edin Terzic não poderá contar com Meunier, Schlotterbeck, Brynoe-Gittens, Morey, Dahoud, que estão no departamento médico, além de Ozcan, que cumprirá suspensão.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos da Champions nesta terça:

13h45

RB Salzburg x Chelsea – TNT e HBO Max

Sevilla x Copenhagen – Space e HBO Max

16h

PSG x Maccabi Haifa – SBT, TNT e HBO Max

Borussia Dortmund x Manchester City – HBO Max

RB Leipzig x Real Madrid – Space e HBO Max

Benfica x Juventus – HBO Max

Dínamo Zagreb x Milan – HBO Max

Celtic x Shakhtar Donetsk – HBO Max

