Vinicius Júnior ainda abraçava os companheiros de Real Madrid no gramado do estádio Santiago Bernabéu, ao fim da vitória por 2 a 0 diante do Chelsea, quando os principais jornais espanhóis já faziam elogios rasgados a performance decisiva na partida – com participação direta nos dois gols dos merengues, marcados por Benzema e Asensio. “Fofana terá pesadelos como Vinicius”, disse o As. “Imparável”, citou o Marca.

Eleito pela Uefa como o melhor jogador da primeira partida pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o atacante brasileiro pode, tão logo, conseguir outra marca bastante significativa: superar a melhor temporada da carreira.

Em quatro temporadas já concluídas na Espanha, a última delas foi a melhor dele desde a chegada em 2018. Segundo o site de estatísticas Ogol, o jogador marcou 22 gols e distribuiu 16 assistências em 52 partidas disputadas. Ainda fez o tento decisivo no título da última Champions, diante do Liverpool, no Stade de France.

Na atual são 45 partidas e 21 gols, além de 14 assistências – um gol e duas assistências de distância da anterior. Vale lembrar que o Real já tem asseguradas mais 12 partidas: dez delas pelo Espanhol, uma pela Copa do Rei (a decisão diante do Osasuna) e uma pela competição europeia. O número pode aumentar caso confirme a classificação na próxima terça-feira, 18.

“A cada jogo estou conseguindo jogar melhor, fazer as coisas que eu tenho pensado e isso é muito importante. Chegar nesse fim de temporada tão bem quanto estou agora é muito importante. Estou feliz por poder estar ajudando o meu clube e os meus companheiros que desde início, não só de agora, sempre me deram a confiança que eu precisava. Só que antes eu tinha 18 anos, hoje são mais de 200 jogos pelo clube e uma importância dentro do elenco”, disse o camisa 20, em entrevista à TNT Sports.

Continua após a publicidade

Com o passe para Asensio marcar o segundo gol, o atacante da seleção brasileira chegou à quarta assistência só na Liga dos Campeões. Além disso, marcou seis gols em nove jogos – contra Celtic (duas vezes), Red Bull Leipzig e Shakhtar Donetsk, todos pela fase de grupos, e contra o Liverpool (duas vezes), pelas oitavas de final.

“Fofana terá pesadelos com Vinicius. No primeiro bom ataque do Madrid, Vini já fez o zagueiro ser amarelado. Daí em diante, foi um pesadelo”, relatou o As. Em outro trecho, a publicação destaca que o atacante “foi um furacão que nem a defesa de cinco do Chelsea soube parar”.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, jueves 13 de abril 📰 Un paso de gigante pic.twitter.com/hoLwU9HYa8 — Diario AS (@diarioas) April 12, 2023

Já o jornal Marca usou adjetivos como “imparável” e “um gerador constante de perigo” para elogiar o camisa 20 merengue. “Mais uma vez, Vinicius foi a grande arma ofensiva do Real Madrid para desequilibrar a partida”, escreveu.

Segundo o site de estatísticas Sofascore, Vini Jr. terminou a partida com duas finalizações a gol, quatro dribles bem sucedidos em seis tentativas, 81% de passes certos, quatro passes decisivos e oito duelos vencidos de 13 disputados. Ele é o principal driblador da competição.

Se somadas as duas últimas edições, ainda é líder em assistências, passes decisivos, dribles certos, duelos ganhos e, também, o que mais sofre faltas.

Vinícius Júnior (22 anos) entre todos 1.917 jogadores das últimas duas edições da Champions League: 1º em assistências (10)

1º em passes decisivos (47)

1º em dribles certos (68)

1º em duelos ganhos (141)

1º em faltas sofridas (43)

3º em participações em gols (20)@vinijr 🇧🇷🔥 pic.twitter.com/Eb3LbXoHtB — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 12, 2023

Na última entrevista antes da partida, o técnico Carlos Ancelotti já havia chamado o pupilo de “imparável”. O brasileiro foi o melhor colocado do país na última eleição de Bola de Ouro terminando na oitava colocação.