De saída? Cristiano Ronaldo pede para deixar o Manchester United

Com a janela de transferências aberta e o futuro incerto, Cristiano Ronaldo tem uma certeza – o gajo quer jogar a Champions League. Segundo o jornal The Times, o atleta pediu para deixar o Manchester United caso o clube receba uma “proposta satisfatória” e assim poder entrar em campo no torneio da próxima temporada.

Ainda segundo a publicação, o pedido já foi realizado à diretoria do clube. Mais cedo, em junho, o jornal português Record apontou uma insatisfação do astro português com a falta de movimentação do Manchester United no mercado da bola.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo não quer acabar seu casamento com a Champions – o português é o maior artilheiro da competição, com 140 gols, além de 40 assistências em 183 partidas.

Ao permanecer no United, o português abriria mão de disputar o torneio e teria que se contentar com a Liga Europa. Mesmo com Cristiano, os Red Devils fracassaram no principal objetivo e não conseguiram a classificação para a Champions na última temporada.

