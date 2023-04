De olho na 11ª semi em 13 anos, Real Madrid reencontra o Chelsea

Real Madrid e Chelsea jogam nesta quarta-feira, 12, às 16h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pelo primeiro dos dois confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. Atuais campeões os merengues podem alcançar a 11ª semifinal nas 13 últimas edições, marcando ainda mais espaço como a equipe mais tradicional da história do torneio. Do outro lado, no entanto, os ingleses querem revidar a eliminação nas quartas de final da última temporada e voltar a sentir o gosto da classificação de 2021.

Embalados por uma goleada diante do Barcelona pela Copa do Rei, os espanhóis querem aproveitar o novo bom momento na temporada para seguir fazendo história na Europa. Na competição, após o fim do jejum das eliminações nas oitavas de final, que durou seis edições, entre 2005 e 2010, a maré mudou por completo na capital espanhola.

Desde então, a partir de 2011, são 12 participações, cinco troféus (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22), cinco eliminações nas semifinais (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15 e 2020/21) e apenas duas quedas nas oitavas (2018/19 e 2019/20).

Caso avance nesta temporada, alcançará 11 vezes entre os quatro melhores do Velho Continente, aumentando o aproveitamento de presença nas semifinais para 84,6% das vezes. Porém, do outro lado, há o Chelsea.

Quando os Blues conquistaram a edição de 2020/21, o adversário da semifinal foi o Real Madrid. Na ocasião, o Chelsea, que contava com Thomas Tuchel como treinador, empatou a primeira partida por 1 a 1 e venceu o confronto da volta por 2 a 0, com gols Timo Werner e Mason Mount.

Em 2021/22, temporada passada, os times se reencontraram pelas quartas de final. Em Stamford Bridge, o Chelsea saiu derrotado por 3 a 1 e chegou a ficar próximo da classificação, mesmo em pleno Santiago Bernabéu.

Após abrir 3 a 0, com direito ao terceiro tento aos 30 minutos do segundo tempo, os ingleses viram o Real Madrid empatar o agregado com gol salvador de Rodrygo. A classificação foi selada na prorrogação, com Karim Benzema. Com um duelo favorável para cada lado, os encontros deste ano definirão quem leva vantagem histórica.

Campeão da última edição disputada, o Real Madrid é o maior vencedor do torneio, com 14 taças, o dobro do que tem o Milan, segundo colocado no ranking. O Chelsea levantou o troféu duas vezes.

As últimas aparições do Real Madrid nas semifinais da Champions:

2021/22

Real Madrid x Manchester City

2020/21

Real Madrid x Chelsea

2017/18

Real Madrid x Bayern de Munique

2016/17

Real Madrid x Atlético de Madri

2015/16

Real Madrid x Manchester City

2014/15

Real Madrid x Juventus

2013/14

Real Madrid x Bayern de Munique

2012/13

Real Madrid x Borussia Dortmund

2011/12

Real Madrid x Bayern de Munique

2010/11

Real Madrid x Barcelona