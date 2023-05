Como fica a corrida pela Bola de Ouro com City na final da Champions

O Manchester City venceu o Real Madrid por 2 a 0 nesta quarta-feira, 17, e confirmou classificação para mais uma final da Liga dos Campeões – a segunda de sua história. A vaga coloca o craque norueguês Erling Haaland ainda mais em evidência na briga pela Bola de Ouro de 2023, que será entregue nos meses finais deste ano, levando em conta o desempenho no período da temporada europeia.

Mesmo sem balançar as redes, o camisa 9 dos citizens aumentou a cotação em torno da premiação. Na última edição, que premiou Karim Benzema, a avaliação foi compreendida foi entre agosto de 2021 e julho de 2022. Assim como o francês, artilheiro da última edição, ele é o principal goleador do torneio, com 12 gols.

De acordo com os novos critérios estabelecidos pela revista francesa L’Equipe, o principal fator a ser levado em conta para a votação é o desempenho individual e caráter decisivo para suas equipes. O segundo fator será o desempenho coletivo. A Copa do Mundo do Catar, disputada entre novembro de dezembro de 2022, entra na disputa.

Entre o finalistas da Champions, vale atenção para o meio-campista belga Kevin De Bruyne. O brasileiro Vinicius Júnior, mesmo eliminado, segue no páreo. PLACAR levantou os números dos principais candidatos, por clubes e seleções, durante o período a ser considerado para a Bola de Ouro.

Vinicius Júnior (Real Madrid e Brasil)

59 jogos

24 gols

21 assistências

0,76 participações por jogo

Copa do Rei

Mundial

Supercopa da Espanha

Erling Haaland (Manchester City e Noruega)

50 jogos

53 gols

2 assistências

1,10 participações por jogo

Lionel Messi (Paris Saint-Germain e Argentina)

50 jogos

36 gols

24 assistências

Copa do Mundo

1,00 participação por jogo

Karim Benzema (Real Madrid e França)

Continua após a publicidade

39 jogos

29 gols

6 assistências

0,89 participações por jogo

Copa do Rei

Mundial

Supercopa

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain e França)

51 jogos

49 gols

12 assistências

1,19 participações por jogo

Julián Álvarez (Manchester City e Argentina)

55 jogos

21 gols

4 assistências

Copa do Mundo

0,45 participações por jogo

Kevin De Bruyne (Manchester City e Bélgica)

52 jogos

12 gols

27 assistências

0,75 participações por jogo

Victor Osimhen (Napoli e Nigéria)

38 jogos

28 gols

4 assistências

Campeonato Italiano

0,84 participações por jogo