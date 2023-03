Cometa Haaland: os artilheiros que o fenômeno já superou na Champions

Com os cinco gols na goleada do Manchester City sobre o Red Bull Leipzig nesta terça-feira, 14, Erling Haaland segue ampliando rapidamente a própria história na Liga dos Campeões. Aos 22 anos, o fenômeno norueguês agora soma 33 bolas na rede em apenas 25 jogos pela competição – 22 deles como titular – e ultrapassou mais nomes históricos na lista de artilheiros.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O feito de hoje também o pôs em pé de igualdade com Lionel Messi como recordista de gols em um único jogo na história da Liga dos Campeões – Messi fez o mesmo nas oitavas da temporada 2011/2012, em vitória do Barcelona sobre o Bayer Leverkusen por 7 a 1.

Na temporada 2014/15, o atacante Luiz Adriano já havia igualado o feito ao marcar cinco vezes na goleada do Shakhtar Donetsk diante do BATE Borisov por 7 a 0. Ambos, porém, precisaram de mais minutos: 84 e 82, respectivamente, contra 57 de Haaland.

Erling Haaland na Champions League em sua carreira: ⚔️ 25 jogos (22 titular)

⚽️ 33 gols 😱

🅰️ 3 assistências

⏰ 51 mins p/ participar no gol (!)

✅ 70% conversão de chances (30/43!)

☑️ 70% pontaria no chute (53/76!)

💯 Nota Sofascore 7.66 Ele tem 22 anos. Surreal! ☄️🔥 pic.twitter.com/IDbmEu1gol — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 14, 2023

Continua após a publicidade

Nesta semana, Haaland deixou para trás os holandeses Roy Makaay e Patrick Kluivert, ambos com 29 gols. Além de nomes como Wayne Rooney, Antoine Griezmann, Samuel Eto’o e o brasileiro Kaká, todos com 30 gols marcados.

Desta forma, ele empatou com o atacante espanhol Fernando Morientes e está a um gol de igualar o icônico atacante alemão Gerd Müller, que tem 34 tentos.

O mais impressionante é a média de gols de Haaland: 1,24 gol por jogo, de longe a mais alta entre os 50 maiores artilheiros da Champions. Quem chega mais perto dele é Gerd Müller, autor de 34 gols em 35 jogos pelo Bayern de Munique na antiga Copa da Europa, com média de 0,97.

Já levando em conta apenas atletas da era moderna da Liga dos Campeões, desde 1992, a melhor média é do polonês Robert Lewandowski, com 0,82 (89 gols em 108 jogos). O maior artilheiro da história do torneio é Cristiano Ronaldo, com 140 bolas na rede.

Veja quem tem mais gols que Haaland pela Liga dos Campeões:

Cristiano Ronaldo (POR): 140 gols em 183 jogos Lionel Messi (ARG): 126 gols em 158 jogos Robert Lewandowski (POL): 89 gols em 108 jogos Karim Benzema (FRA): 86 gols em 143 jogos Raúl (ESP): 71 gols em 142 jogos Ruud van Nistelrooy (HOL): 56 gols em 73 jogos Thomas Müller (ALE): 52 gols em 136 jogos Thierry Henry (FRA): 50 gols em 112 jogos Alfredo Di Stéfano (ARG): 49 gols em 58 jogos Andriy Shevchenko (UCR): 48 gols em 100 jogos Zlatan Ibrahimovic (SUE): 48 gols em 124 jogos Eusébio (POR): 46 gols em 65 jogos Filippo Inzaghi (ITA): 46 gols em 81 jogos Didier Drogba (CMA): 44 gols em 92 jogos Neymar (BRA): 42 gols em 77 jogos Alessandro Del Piero (ITA): 42 gols em 89 jogos Sergio Agüero (ARG): 41 gols em 79 jogos Mohamed Salah (EGI): 37 gols em 73 jogos Ferenc Puskás (HUN): 36 gols em 41 jogos Kylian Mbappé (FRA): 36 gols em 55 jogos Edinson Cavani (URU): 35 gols em 70 jogos Gerd Müller (ALE): 34 gols em 35 jogos Fernando Morientes (ESP): 33 gols em 93 jogos Erling Haaland (NOR): 33 gols em 25 jogos