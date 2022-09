Cometa Haaland: os artilheiros que o fenômeno já pode passar na Champions

Com o gol acrobático que garantiu a vitória do Manchester City sobre o Borussia Dortmund por 2 a 1 na última quarta-feira, 14, Erling Haaland seguiu fazendo história na Liga dos Campeões. Aos 22 anos, o fenômeno norueguês já soma 26 bolas na rede em apenas 21 jogos pela competição, ultrapassou nomes históricos na lista de artilheiros e se aproxima cada vez mais de outros craques.

Alguns dos que Haaland já ultrapassou são o holandês Robin van Persie (25 gols), os argentinos Hernán Crespo (25) e Gonzalo Higuaín (24) e o português Luís Figo (24). Grandes craques do futebol brasileiro nas últimas décadas, como Ronaldinho Gaúcho (18) e Ronaldo (16), também já ficaram para trás faz tempo.

Os próximos na mira do “cometa Haaland” são o brasileiro Rivaldo e o uruguaio Luis Suárez, ambos com 27 gols. Se o norueguês marcar na próxima partida do City, diante do Copenhagen, em 5 de outubro, já iguala os dois craques. Um pouco mais à frente, aparecem grandes nomes como o brasileiro Kaká (30 gols), o camaronês Samuel Eto’o (30), o inglês Wayne Rooney (30) e o holandês Arjen Robben (31). Veja a lista completa abaixo.

O mais impressionante é a média de gols de Haaland: 1,24 gol por jogo, de longe a mais alta entre os 50 maiores artilheiros da Champions. Quem chega mais perto dele é o alemão Gerd Müller, autor de 34 gols em 35 jogos pelo Bayern de Munique na antiga Copa da Europa, com média de 0,97. Já levando em conta apenas atletas da era moderna da Liga dos Campeões, desde 1992, a melhor média é do polonês Robert Lewandowski, com 0,82 (89 gols em 108 jogos).

Veja quem tem mais gols que Haaland pela Liga dos Campeões:

Cristiano Ronaldo (POR): 140 gols em 183 jogos Lionel Messi (ARG): 126 gols em 158 jogos Robert Lewandowski (POL): 89 gols em 108 jogos Karim Benzema (FRA): 86 gols em 143 jogos Raúl (ESP): 71 gols em 142 jogos Ruud van Nistelrooy (HOL): 56 gols em 73 jogos Thomas Müller (ALE): 52 gols em 136 jogos Thierry Henry (FRA): 50 gols em 112 jogos Alfredo Di Stéfano (ARG): 49 gols em 58 jogos Andriy Shevchenko (UCR): 48 gols em 100 jogos Zlatan Ibrahimovic (SUE): 48 gols em 124 jogos Eusébio (POR): 46 gols em 65 jogos Filippo Inzaghi (ITA): 46 gols em 81 jogos Didier Drogba (CMA): 44 gols em 92 jogos Neymar (BRA): 42 gols em 77 jogos Alessandro Del Piero (ITA): 42 gols em 89 jogos Sergio Agüero (ARG): 41 gols em 79 jogos Mohamed Salah (EGI): 37 gols em 73 jogos Ferenc Puskás (HUN): 36 gols em 41 jogos Kylian Mbappé (FRA): 36 gols em 55 jogos Edinson Cavani (URU): 35 gols em 70 jogos Gerd Müller (ALE): 34 gols em 35 jogos Fernando Morientes (ESP): 33 gols em 93 jogos Arjen Robben (HOL): 31 gols em 110 jogos Samuel Eto’o (CAM): 30 gols em 78 jogos Antoine Griezmann (FRA): 30 gols em 81 jogos Wayne Rooney (ING): 30 gols em 85 jogos Kaká (BRA): 30 gols em 86 jogos Paco Gento (ESP): 30 gols em 89 jogos David Trezeguet (FRA): 29 gols em 58 jogos Roy Makaay (HOL): 29 gols em 61 jogos Patrick Kluivert (HOL): 29 gols em 71 jogos Jean-Pierre Papin (FRA): 28 gols em 37 jogos Ryan Giggs (GAL): 28 gols em 145 jogos Luis Suárez (URU): 27 gols em 73 jogos Rivaldo (BRA): 27 gols em 73 jogos Erling Haaland (NOR): 26 gols em 21 jogos

