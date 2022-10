Erling Haaland aumentou ainda mais os números pessoais já assombrosos na atual temporada. Nesta quarta-feira, 5, o Manchester City venceu por 5 a 0 o Copenhaguen, no Etihad Stadium, em Manchester, com nova atuação decisiva do atacante norueguês.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Autor dos dois primeiros gols do confronto pela terceira rodada da Liga dos Campeões, o camisa 9 abriu caminho para a manutenção dos 100% de aproveitamento dos Citizens no torneio. Khocholava, contra, Mahrez e Julián Alvárez também marcaram. Com o resultado, o City chegou aos nove pontos em três partidas disputadas no grupo G.

O resultado praticamente assegura classificação para os mata-matas já que o Borussia Dortmund, segundo colocado, tem seis, enquanto Sevilla e Copenhaguen apenas um ponto cada.

O “Cometa Haaland”, por sua vez, chegou ao 28º gol em 22 jogos disputados na Champions, uma média de 1,27 por jogo. A marca já o fez deixar para trás lendas como o brasileiro Rivaldo e o uruguaio Luis Suárez, autores de 27 gols.

Além disso, o goleador de 22 anos chegou a 19 gols em apenas 12 jogos pelo City na temporada. Foi o oitavo jogo consecutivo balançando as redes pela nova equipe, o 15º gol só neste período.

Erling Haaland has already scored more goals than all but 30 players in Champions League history 👊

He's only one behind Rivaldo and Luis Suárez after just 21 games 🤯#UCL pic.twitter.com/isCdGw48jg

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 5, 2022