A espera, enfim, acabou. Com o triunfo sobre a Inter de Milão neste sábado, 10, em Istambul, na Turquia, o Manchester City conquistou o primeiro título da Liga dos Campeões. A vitória sofrida pelo placar mínimo, por 1 a 0, teve Rodri como herói. Com o título do City, desse modo, chega a seis o número de clubes ingleses vencedores de uma edição do torneio mais cobiçado da Europa.

O City comandado por Pep Guardiola, Kevin de Bruyne e Bernardo Silva não só fez história na temporada 2022/23, como conseguiu a inédita tríplice coroa. Há uma semana, a equipe bateu o rival Manchester United por 2 a 1 e conquistou a Copa da Inglaterra.

Antes, em maio, o time já havia se sagrado campeão da Premier League em meio a disputa acirrada com o Arsenal, que tropeçou nas rodadas finais e abriu caminho para a quinta conquista do City em seis anos.

Agora, com a conquista da Liga dos Campeões, o City se junta aos compatriotas Liverpool, Manchester United, Chelsea, Nottingham Forest e Aston Villa, que também já ergueram a Orelhuda.

A melhor campanha do Manchester City até então era o vice-campeonato da temporada 2020-21, quando perdeu a decisão para o rival Chelsea por 1 a 0. No ano passado, foi eliminado na semi pelo Real Madrid.

Multicampeão no âmbito nacional, os Citizens precisavam do campeonato europeu para simbolizar a era vitoriosa da equipe sob o comando do badalado técnico Pep Guardiola. O técnico espanhol de 52 anos chegou ao tricampeonato, antes também havia levado com o Barcelona de Messi e companhia em 2008-09 e 2010-11.

Confira a lista de maiores campeões da Champions:

Real Madrid: 14

(1955–56, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60, 1965–66, 1997–98, 1999–00, 2001–02, 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18 e 2021/2022)

Milan: 7

(1962–63, 1968–69, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 2002–03 e 2006–07)

Liverpool: 6

(1976–77, 1977–78, 1980–1981, 1983-84, 2004–05 e 2018–19)

Bayern de Munique: 6

(1973–74, 1974–75, 1975–76, 2000–01, 2012–13 e 2019–20)

Barcelona: 5

(1991–92, 2005–2006, 2008–09, 2010–11 e 2014–15)

Ajax: 4

(1970–71, 1971–72, 1972–73 e 1994–95)

Inter de Milão: 3

(1963–64, 1964–65 e 2009–10)

Continua após a publicidade

Manchester United: 3

(1967–68, 1998–99 e 2007–08)

Benfica: 2

(1960-61 e 1961-62)

Chelsea: 2

(2011-12 e 2020-21)

Nottingham Forest: 2

(1978-79,1979-80)

Porto: 2

(1986-87, 2003-2004)

Borussia Dortmund: 1

(1996-97)

Celtic: 1

(1966-67)

Hamburgo: 1

(1982-1983)

Steua Bucareste: 1

(1985-86)

Olympique de Marselha: 1

(1992-93)

Feyenoord: 1

(1969-70)

Aston Villa: 1

(1981-82)

PSV: 1

(1987-88)

Estrela Vermelha: 1

(1990-91)

Manchester City: 1

(2022-23)