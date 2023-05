Champions: título da Inter pode ser primeiro sem brasileiros após 18 anos

A final da Liga dos Campeões da temporada 2022/23 já tem seus participantes definidos. O duelo entre a Inter de Milão e o Manchester City acontece no dia 10 de julho, no estádio Olímpico Ataturk, em Istambul. Contra o forte inglês, o time italiano sonha em conquistar sua quarta “orelhuda”, o que também pode marcar o fim de uma grande sequência de brasileiros presentes nos elencos campeões.

Isso não ocorre desde a temporada 2004/05, quando o Liverpool bateu o Milan, também na capital turca, sem nenhum brasileiro. Dezoito anos depois, os italianos podem quebrar a sequência. Enquanto isso, o Manchester City conta com a presença de Ederson, goleiro titular dos ingleses.

Tamanha participação brasileira na elite europeia que a própria final já marca o fim de uma sequência. Desde a decisão da temporada 2014/15, quando o Barcelona bateu a Juventus por 3 a 1, ambas as equipes contaram com jogadores do Brasil – na ocasião, apenas os campeões contavam.

Confira os brasileiros campeões da Champions (desde 2005)

Liverpool: 2004/05

nenhum brasileiro

Barcelona: 2005/06

Belletti, Sylvinho, Thiago Motta, Edmílson e Ronaldinho

Milan: 2006/07

Dida, Cafu, Serginho, Kaká e Ricardo Oliveira

Manchester United: 2007/08

Anderson

Barcelona: 2008/09

Daniel Alves e Sylvinho

Inter de Milão: 2009/10

Júlio César, Maicon e Lúcio

Barcelona: 2010/11

Daniel Alves, Maxwell e Adriano

Chelsea: 2011/12

David Luiz e Ramires

Bayern de Munique: 2012/13

Rafinha, Dante e Luiz Gustavo

Real Madrid: 2013/14

Marcelo e Casemiro

Barcelona: 2014/15

Daniel Alves, Douglas, Adriano, Rafinha e Neymar

Real Madrid: 2015/16

Danilo, Marcelo e Casemiro

Real Madrid: 2016/17

Danilo, Marcelo e Casemiro

Real Madrid: 2017/18

Marcelo e Casemiro

Liverpool: 2018/19

Alisson, Fabinho e Roberto Firmino

Bayern de Munique: 2019/20

Philippe Coutinho

Chelsea: 2020/21

Thiago Silva

Real Madrid: 2021/22

Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Rodrygo e Vinicius Júnior