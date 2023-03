Champions: sorteio define Real x Chelsea e City x Bayern nas quartas

Os confrontos das quartas de final da temporada 2022/23 da Liga dos Campeões foram definidos nesta sexta-feira, 17, em sorteio realizado na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça. Os confrontos mais badalados serão entre Real Madrid x Chelsea e Manchester City x Bayern de Munique. Benfica x Inter de Milão e Milan x Napoli fecham os duelos.

Os jogos de ida da próxima fase da Champions acontecerão nos dias 11 e 12 de abril, com as partidas de volta marcadas para os dias 18 e 19 do mesmo mês. As semifinais ocorrem em 9, 10, 16 e 17 de maio, enquanto a final está marcada para 10 de junho, no estádio Olímpico Ataturk, em Istambul.

Chama a atenção a presença de três clubes italianos (Napoli, Milan e Inter de Milão) e apenas um espanhol, justamente o maior campeão Real Madrid, que vai em busca da 15ª Orelhuda.

Em Milão, havia enorme expectativa por um possível novo Derby Della Madonnina – Milan e Inter se enfrentaram apenas em duas eliminatórias, na semi de 2003, e nas quartas de 2005, ambos com vitórias rubro-negras, mas o duelo só poderá ocorrer na semifinal, caso ambas avancem.

Dentre as equipes remanescentes, apenas Manchester City e Napoli perseguem seu primeiro título. O jejum mais mais longo é o do Benfica, que não vence a Champions desde 1962.

QUARTAS DE FINAL DEFINIDAS! Sorteio da Champions League define Real Madrid x Chelsea e Manchester City x Bayern de Munique. Confira todos os confrontos! Saiba mais em https://t.co/XW0yM0UKZT pic.twitter.com/T8cGJAKKco — Placar (@placar) March 17, 2023

Os confrontos das quartas de final

Real Madrid x Chelsea

Benfica x Inter de Milão

Manchester City x Bayern de Munique

Milan x Napoli

*times à direita decidem em casa

Também nesta sexta-feira, 17, foram definidos os confrontos das quartas de final da Liga Europa. Os jogos são:

Juventus x Sporting

Manchester United x Sevilla

Bayer Leverkusen x Union Saint-Gilloise

Feyenoord x Roma

*times à direita decidem em casa