Atualizado em 12 out 2022, 21h27 - Publicado em 13 out 2022, 08h00

Por Da redação Atualizado em 12 out 2022, 21h27 - Publicado em 13 out 2022, 08h00

Ao fim da quarta rodada da Liga dos Campeões nesta quarta-feira,12, Napoli, Bayern de Munique, Brugge, Real Madrid e Manchester City garantiram vaga na próxima fase do torneio. A duas rodadas do fim da fase de grupos restam 11 lugares a serem preenchidas para as oitavas de final. Rangers, Viktoria Plzen e Celtic são os três times já matematicamente eliminados, mas ainda com chances de terminar em terceiro e disputar a Liga Europa; confira como está a briga em cada grupo do torneio.

Grupo A

Depois de vencer o Ajax por 4 a 2 na última rodada e manter o 100% de aproveitamento na competição, o Napoli já garantiu presença na próxima fase. A segunda vaga do grupo deve ficar com o Liverpool, que tem nove pontos, já que a diferença pro segundo colocado, Ajax, é de seis pontos. Até aqui, o Rangers não venceu e já não tem chances de classificação.

Grupo B

O Brugge surpreendeu. Venceu todos os adversários nos jogos de ida e carimbou vaga na próxima fase. A equipe belga lidera com 10 pontos. Já a briga pela segunda vaga do grupo está acirrada: tanto Porto (2ª), quanto Atlético de Madrid (3ª) e Bayer Leverkusen (4ª) têm reais chances de classificação. A atual diferença entre o lanterna, Bayer, para o segundo colocado, Porto, é de apenas três pontos.

Grupo C

Considerado o ‘grupo da morte’ desta edição, o grupo C é liderado pelo já classificado Bayern de Munique. Os alemães estão com 100% de aproveitamento. Faltando duas rodadas para o fim desta fase, Inter e Barcelona duelam pela última vaga. A equipe italiana tem 7 pontos e depende apenas de si para carimbar o passaporte na próxima rodada contra o Viktoria Plzen. Para se classificar, o Barcelona (atual com 4 pontos) precisa vencer os próximos confrontos e torcer por um tropeço dos italianos.

Grupo D

A chave mais equilibrada do torneio não tem nada definido. O Tottenham é o líder com sete pontos, apenas um a mais que Olympique (2ª colocado) e Sporting (3ª colocado) – ambos empatados com seis pontos. O Eintracht Frankfurt é o atual lanterna com quatro pontos, e embora remota segue com chances de classificação em caso de vitória sobre os franceses e portugueses e tropeço dos rivais. O líder Tottenham duela com o Sporting na próxima rodada.

Grupo E

Também não há nada definido. O Chelsea se tornou líder na quarta rodada. Com sete pontos, os londrinos ultrapassaram o RB Salzburg, que tem seis. As equipes dependem apenas de si para garantirem vaga no mata-mata. O Milan é o atual terceiro colocado com quatro pontos, a mesma pontuação do Dínamo de Zagreb.

Grupo F

O atual campeão Real Madrid é outro que está classificado para o mata-mata. A equipe lidera com 10 pontos e ainda não perdeu no torneio. A última vaga está entre RB Leipzig e Shakhtar Donetsk, com respectivamente seis e cinco pontos. Já sem chance de classificação está o Celtic, lanterna, tendo somado um ponto.

Grupo G

O grupo mais definido. O Manchester City lidera com dez pontos e garantiu a vaga. Enquanto o Borussia Dortmund (2ª colocado), com sete pontos, encaminhou a sua. Isso porque para se classificar o Sevilla (3ª colocado com dois pontos) precisaria vencer os próximos jogos e torcer contra os alemães.O lanterna Copenhagen precisaria da mesma combinação de resultados. A diferença entre o Borussia e os antecessores é de cinco pontos.

Grupo H

Outra chave com vagas quase definidas em favor de Paris Saint-Germain e Benfica, ambos com oito pontos. A equipe francesa e a portuguesa precisam de apenas uma vitória ou empatar na próxima rodada. Juventus e Maccabi Haifa têm três pontos e correm por fora na disputa, pois precisam vencer os próximos compromissos e torcer para tropeço do Benfica.

