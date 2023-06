Champions: quanto Inter de Milão ou City podem faturar em premiação

Manchester City e Inter de Milão se enfrentam neste sábado, 10, às 16h (de Brasília), no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, pela decisão da Liga dos Campeões. Além do troféu da competição, o confronto também põe em jogo a busca por premiações. O campeão assegura mais 20 milhões de euros (105,2 milhões de reais pela cotação atual), enquanto o vice fica com 15,5 milhões de euros (81,5 milhões de reais).

Ao todo, o vencedor pode somar até 68,3 milhões de euros (359 milhões de reais), já consideradas as participações na fase de grupos e nos mata-matas. O valor varia conforme o desempenho inicial.

Na fase de grupos, o City venceu quatro partidas e empatou duas na chave G, ao lado de Borussia Dortmund, Sevilla e Copenhagen. A premiação é de 2,8 milhões de euros (14,7 milhões de reais) por vitória e de 930 mil euros (4,9 milhões de reais) por empate.

Ou seja, a equipe dirigida por Pep Guardiola somou 13 milhões de euros (68 mihões) de 16,8 milhões de euros (88 milhões de reais).

A Inter de Milão, por sua vez, terminou a mesma fase com três vitórias, um empate e duas derrotas, na segunda colocação do grupo C, ao lado de Bayern de Munique, Barcelona e Viktoria Plzen. Ao todo, 9,3 milhões de euros (48,7 milhões de reais).

O valor é somado ao de participação na fase de grupos, além de oitavas, quartas, semi e final.

Confira a premiação para cada fase:

Participação na fase de grupos

15,6 milhões de euros (R$ 82 milhões)

Vitória na fase de grupos

2,8 milhões de euros (R$ 14,7 milhões)

Empate na fase de grupos

930 mil euros (R$ 4,9 milhões)

Oitavas de final

9,6 milhões de euros (R$ 50,5 milhões)

Quartas de final

10,6 milhões de euros (R$ 55,7 milhões)

Semifinal

12,5 milhões de euros (R$ 65,7 milhões)

Vice-campeão

15,5 milhões de euros (R$ 81,5 milhões)

Campeão

20 milhões de euros (R$ 105,2 milhões)