Champions: os classificados e quando será o sorteio das quartas de final

A temporada 2022/23 da Liga dos Campeões está chegando em sua reta mais decisiva. Com a definição de seis dos oito times que disputarão as quartas de final, restam apenas os vencedores dos confrontos entre Real Madrid e Liverpool e Napoli e Eintracht Frankfurt – que duelam logo mais, às 17h (de Brasília) – para a definição dos cruzamentos. O sorteio está marcado para a próxima sexta-feira, 17, às 8h (de Brasília).

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Os jogos de ida da próxima fase da Champions acontecerão nos dias 11 e 12 de abril, com as partidas de volta marcadas para os dias 18 e 19 do mesmo mês.

As semifinais ocorrem em 9, 10, 16 e 17 de maio, enquanto a final está marcada para 10 de junho, no estádio Olímpico Ataturk, em Istambul.

Nas partidas a serem realizadas nesta quarta-feira, 15, o Real Madrid chega com larga vantagem pela vitória por 5 a 2 no primeiro confronto diante do Liverpool, na Inglaterra. O Napoli também venceu o Frankfurt por 2 a 0, na Alemanha.

Os seis times classificados para as quartas de final da Champions

⁃ Bayern de Munique

⁃ Benfica

⁃ Chelsea

⁃ Inter de Milão

⁃ Manchester City

⁃ Milan