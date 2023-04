Champions: Milan entra em campo por semi após 16 anos e quedas doloridas

Napoli e Milan se enfrentam nesta terça-feira, 18, às 16h (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, pelo segundo e decisivo confronto das quartas de final da Liga dos Campeões. Segunda maior campeã da história do torneio, a equipe rossoneri entra em campo com vantagem de 1 a 0, conquistada no San Siro. Qualquer empate garante o time do norte italiano de volta a uma semifinal de Champions após 16 anos.

Atual campeã italiana, a equipe já parece ter superado de vez o longo ostracismo da última década. Neste período, também, o Milan acumulou decepções nas edições de Liga dos Campeões em que participou.

Depois do último título, em 2007, foram sete edições disputadas, com cinco eliminações nas oitavas de final, uma queda nas quartas de final e a campanha da última temporada, 2021/22, que terminou precemente na fase de grupos.

Campeão da Europa em 2007, sob comando de Carlo Ancelotti e com estrelas como Dida, Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Seedorf, Kaká e Inzaghi, o Milan passou por duras temporadas na sequência. Desde então, viu o Real Madrid disparar na contagem de títulos. De nove, saltou para 14 – 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22.

O distanciamento do time italiano da liderança do ranking de maior campeão se deu em razão de temporadas sem sequer participar da Champions e outras campanhas pouco brilhantes. Em 2007/08, como atual campeão, o Milan caiu para o Arsenal, dando início a uma sequência de três eliminações seguidas nas oitavas de final.

Depois de não participar em 2008/09, na temporada 2009/10 os rossoneri foram eliminados pelo Manchester United e, na temporada seguinte, pelo Tottenham. Passado o terror dos ingleses, com direito a êxito sobre o Arsenal nas oitavas de final de 2011/12, o carrasco foi o Barcelona, nas quartas.

Os culés deram início a mais uma fase de eliminações contra times do mesmo país, tendo em vista que o mesmo Barça foi o algoz nas oitavas de 2012/13 e o Atlético de Madri na de 2013/14. Essa, no entanto, foi a última participação após um hiato que durou sete anos, finalizado apenas em 2021/22. A campanha acabou ainda na fase de grupos, com apenas uma vitória.

Nesta temporada, em melhor fase, o Milan soma cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Contra o badalado Napoli, que encanta e está prestes a conquistar o Campeonato Italiano, os rossoneri têm, além da vantagem conquistada na ida, o bom retrospecto contra os azzurri.

Nos últimos dez encontros, a vitória foi para o norte da Itália cinco vezes, enquanto os napolitanos venceram apenas três – nenhuma delas por mais de um gol de vantagem.

A bola rola nesta terça-feira, 18, às 16h (de Brasília), com transmissão do canal fechado Space e do serviço de streaming HBO Max.