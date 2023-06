Champions: ligação com extrema-direita pode tirar árbitro da final

Szymon Marciniak, árbitro da final da Copa do Mundo do Catar, estava escalado para a decisão da Liga dos Campeões entre Inter de Milão e Manchester City, mas pode ser vetado por razões políticas. Recentemente, o juiz realizou um discurso em um comício organizado por Slawomir Mentzen, líder da extrema-direita polonesa, acusado de promover homofobia, xenofobia, racismo e antissemitismo.

De acordo com a denúncia feita pela organização antirracista Never Again, Marciniak participou como palestrante em uma degustação de cerveja organizada em 29 de maio por Mentzen, que é o líder do Partido da Confederação, conhecido por utilizar slogans como: “Somos contra judeus, gays, aborto, impostos e a União Europeia”.

De acordo com o diário britânico The Guardian, a Uefa decidiu abrir uma investigação sobre o caso e considera retirar Marciniak da final de 10 de junho, em Istambul, na Turquia. Uma decisão deve ser anunciada nas próximas 24 horas.

“A Uefa está ciente das alegações em torno de Szymon Marciniak e pede esclarecimentos urgentes. A Uefa e toda a comunidade do futebol abominam os ‘valores’ promovidos pelo grupo em questão e levam as acusações muito a sério. Anunciaremos uma decisão nesta sexta-feira depois de analisar todas as evidências”, informou a Uefa.

Marciniak foi escolhido pela Fifa como árbitro da final entre a campeã Argentina e a França na Copa do Catar. O inglês Anthony Taylor era o árbitro favorito, mas a presença da equipe sul-americana na decisão acabou levando o apito para a Polônia, para evitar qualquer confusão entre argentinos e ingleses, segundo informações do diário britânico The Times.

Szymon Marciniak, de 42 anos, é figurinha carimbada no campeonato polonês: são mais de 200 jogos apitados. O bom desempenho e consistência levaram o árbitro ao maior campeonato de clubes do velho continente, a Champions League, e assim Marciniak se credenciou para uma Copa do Mundo.

Em 2017, para o canal + Sport Polônia, o árbitro previu que apitaria a final de uma Copa do Mundo – quando questionado sobre a possibilidade, foi enfático: “Sim, ainda vou apitar uma final”.