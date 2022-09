Champions League vai começar: veja jogos, grupos e onde assistir

A fase de grupos da Liga dos Campões 2022/23 começa nesta terça-feira, 6, às 13h45 (de Brasília). As partidas inaugurais serão Dínamo Zagreb (CRO) x Chelsea (ING) e Borussia Dortmund (ALE) x Copenhagen (DIN). O atual campeão, o espanhol Real Madrid, estreia mais tarde, às 16h, contra o Celtic, da Escócia. Os clubes competirão pelo direito de disputar a final em 10 de junho de 2023, em Istambul, na Turquia.

PLACAR lançou neste mês o guia da Champions e da temporada europeia, que já está no ar na versão digital e chega às bancas neste sábado, 10. Leia:

DATAS

Apesar de a fase de grupos, que inclui as grandes potências do continente, estar prestes a começar, as fases preliminares da competição já iniciaram há quase três meses, em 21 de junho.

O sorteio que definiu os grupos da Liga dos Campeões aconteceu dia 25 de agosto. Em 7 de novembro, já após a fase de grupos, outro evento definirá os duelos das oitavas de final. Posteriormente, no dia 17 de março de 2023, os clubes conhecerão o chaveamento das quartas de final à decisão.

Datas da Champions:

Fase de grupos

1ª rodada: 6 e 7 de setembro

2ª rodada: 13 e 14 de setembro

3ª rodada: 4 e 5 de outubro

4ª rodada: 11 e 12 de outubro

5ª rodada: 25 e 26 de outubro

6ª rodada: 1º e 2 de novembro

Oitavas de final

Ida: 14, 15, 21 e 22 de fevereiro de 2023

Volta: 7, 8, 14 e 15 de março de 2023

Quartas de final

Ida: 11 e 12 de abril de 2023

Volta: 18 e 19 de abril de 2023

Semifinal

Ida: 9 e 10 de maio de 2023

Volta: 16 e 17 de maio de 2023

Final: 10 de junho de 2023

GRUPOS

Grupo A: Ajax (HOL), Liverpool (ING), Napoli (ITA) e Rangers (ESC)

Grupo B: Porto (POR), Atlético de Madri (ESP), Bayer Leverkusen (ALE) e Club Brugge (BEL)

Grupo C: Bayern de Munique (ALE), Barcelona (ESP), Inter de Milão (ITA) e Viktoria Pilzn (CHE)

Grupo D: Eintracht Frankfurt (ALE), Tottenham (ING), Sporting Lisboa (POR) e Olympique de Marselha (FRA)

Grupo E: Milan (ITA), Chelsea (ING), Red Bull Salzburg (AUS) e Dínamo Zagreb (CRO)

Grupo F: Real Madrid (ESP), RB Leipzig (ALE), Shakhtar Donetsk (UCR) e Celtic (ESC)

Grupo G: Manchester City (ING), Sevilla (ESP), Borussia Dortmund (ALE) e Copenhagen (DIN)

Grupo H: PSG (FRA), Juventus (ITA), Benfica (POR) e e Maccabi Haifa (ISR)

ONDE ASSISTIR

Assim como na última temporada, a Champions League 2022/23 será transmitida pelo canal aberto SBT, pelo canal fechado TNT Sports (por meio de TNT e Space) e pela plataforma de streaming HBO Max.

JOGOS DA 1ª RODADA:

6/9

13h45

Dínamo Zagreb x Chelsea – Grupo E

Borussia Dortmund x Copenhagen – Grupo G

16h

Red Bull Salzburg x Milan – Grupo E

RB Leipzig x Shakhtar Donetsk – Grupo F

Celtic x Real Madrid – Grupo F

Sevilla x Manchester City – Grupo G

PSG x Juventus – Grupo H

Benfica x Maccabi Haifa – Grupo H

7/9

13h45

Ajax x Rangers – Grupo A

Eintracht Frankfurt x Sporting – Grupo D

16h

Napoli x Liverpool – Grupo A

Club Brugge x Bayer Leverkusen – Grupo B

Atlético de Madri x Porto – Grupo B

Inter de Milão x Bayern de Munique – Grupo C

Barcelona x Viktoria Plzen – Grupo C

Tottenham x Olympique de Marselha – Grupo D

