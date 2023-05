Champions: artilheiro, garçom… saiba quem domina todas as estatísticas

As semifinais da Liga dos Campeões começam nesta terça-feira, 9, com a partida entre Real Madrid e Manchester City, às 16h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu. Na quarta, 10, Milan e Inter de Milão se enfrentam em um clássico que promete parar o mundo.

A três jogos do fim, grande parte dos principais destaques da competição já brilharam e alguns ainda querem aumentar o próprio legado. Com a presença de grandes e badalados nomes nas semifinais, PLACAR separou quem são os líderes dos principais rankings de estatísticas da Champions League, segundo dados de estatísticas divulgados pela Uefa e pelo Sofascore.

Confira abaixo os líderes de estatísticas da Champions:

Artilheiro

Erling Haaland (Manchester City)

12 gols em 8 jogos

Garçom

Vinicius Júnior (Real Madrid)

6 assistências em 10 jogos

Maior distância percorrida

Joshua Kimmich (Bayern de Munique

115,8 km em 9 jogos

Continua após a publicidade

Mais veloz

Alphonso Davies (Bayern de Munique)

37,1 km/h

Mais chutes certos

Erling Haaland (Manchester City)

20 chutes no gol em 8 jogos

Maior passador

Toni Kroos (Real Madrid)

728 passes completos em 10 jogos

Maior driblador

Vinicius Júnior (Real Madrid)

66 dribles em 10 jogos

Mais desarmes

Manuel Ugarte (Sporting)

29 desarmes em 6 jogos

Mais defesas

André Onana (Inter de Milão)

42 defesas em 10 jogos

Mais criativo

Jack Grealish (Manchester City)

27 passes para finalização em 10 jogos