Celtic x Rangers: morte da rainha Elizabeth ajuda a entender a rivalidade

Os escoceses Celtic e Rangers são protagonista de uma das maiores rivalidades —se não a maior — do futebol mundial, por razões que extrapolam completamente o terreno esportivo. Na última quarta-feira, 14, os entraves políticos, sociais e religiosos ficaram ainda mais escancarados durante a segunda rodada da Liga dos Campeões, poucos dias depois da morte de Rainha Elizabeth II, da Inglaterra.

Os eternos rivais de Glasgow se manifestaram de maneira completamente distinta durante seus compromissos pela competição. Enquanto os torcedores do Rangers, jogando em casa, montaram um mosaico com a bandeira britânica e o formato do rosto da monarca, os do Celtic, como visitantes, levaram palavras de protesto contra a realeza, com direito a palavrões.

Na entrada das delegações de Rangers e Napoli, uma das arquibancadas do Estádio Ibrox foi tomada por um mosaico, desenhando a bandeira “Union Jack” e a silhueta do rosto de Elizabeth. A torcida ainda respeitou com rigidez o um minuto de silêncio e chegou até a tocar o hino God Save The Queen, contrariando uma recomendação da Uefa.

Contudo, em Varsóvia, na Polônia, antes do Celtic enfrentar o Shakhtar Donetsk, não houve homenagens, muito pelo contrário. Sabendo da ideologia da torcida e levando em consideração que o clube sequer demonstrou condolências nas redes sociais, a organização nem tentou implementar o minuto de silêncio. Nas arquibancadas, os protestos apareceram com mais ênfase, como na faixas “F…-se a Coroa” e em outra que, traduzido, dizia: “Sinto por sua perda, Michael Fagan”, fazendo alusão ao homem que invadiu o quarto de Elizabeth em 1982, com a intenção de se cortar em frente a ela.

A distância entre o teor das manifestações é grande, antiga e motivo de muitos acirramentos no país. O “Old Firm” ( Velha Firma), como e conhecido o clássico, é jogado desde 1888 e a animosidade nunca cessou. Essencialmente, o verde e branco do Celtic tem a imagem ligada aos católicos e progressistas, enquanto os azuis do Rangers representam lado protestante e conservador. A opinião sobre a monarquia britânica está estritamente ligada a esses pacotes ideológicos.

Rangers: protestantes, conservadores e unionistas

Mais antigo, fundado em 1872, o Rangers é o time mais ligado à religião majoritária da Escócia, o protestantismo, apesar de isso não ter um forte contexto em sua criação. Porém, no decorrer da história, a forte expressão das ideias levaram o clube a se tornar adepto do sectarismo, e por isso ficou por anos sem contratar atletas assumidamente católicos.

Atualmente, a instituição já se mostra mais aberta, mas a rivalidade, principalmente da maioria da torcida, continua. Em 2019, o Rangers chegou a ser obrigado a jogar sem torcida, em razão de insultos a católicos vindos da arquibancada. Este contexto também é agravado pela figura unionista da torcida, que defende a união entre a Escócia e o Reino Unido, motivo de grande atrito na região.

Celtic: católicos, progressistas e separatistas

Já o Celtic, por outro lado, nasceu de tensões religiosas e políticas em razão de uma forte crise de fome na Irlanda nos anos 1840. O problema causada por pragas nas plantações e negligência do Império Britânico fez que diversos moradores buscassem novas terras, incluindo a Escócia. A chegada dos irlandeses, em maioria católicos, causou acirramento do contexto, tendo em vista que a população escocesa era/é majoritariamente protestante.

Assim, no fim dos anos 1880, o Celtic surgiu por católicos, para dar apoio aos irlandeses pobres de Glasgow e ser uma representação a um povo excluído. As ligações às políticas separatistas, republicanas e progressistas também cresceram nessa mais de uma década, o que resulta na relação pouco amistosa até os dias de hoje.

Com ligação irlandesa/católica, os hooligans do Celtic grafitaram uma "homenagem" à rainha Elizabeth II. Porém, os rivais do Rangers, com ligação britânica/protestante, atropelaram o grafite dos rivais "homenageando" o papa. Dérbi Celtic x Rangers e sua incrível rivalidade… pic.twitter.com/MY6qJpEv7r — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) September 9, 2022

A maior rivalidade do Reino Unido ficou alguns anos adormecida pela ausência do Rangers na elite. Em 2012, o time teve falência declarada e recomeçou na quarta divisão, mas, com o apoio de sua fanática torcida, conseguiu se reerguer e voltar à elite não só da Escócia, mas do continente. No ano passado, o clube dirigido pelo ex-lateral holandês Gio Van Bronkhorst quase venceu a Liga Europa, perdendo a decisão para o Eintracht Frankfurt.

O Rangers é o maior campeão escocês com 55 títulos, seguido de perto pelo Celtic, com 52. O clube alviverde, no entanto, é o único representante do país a ter vencido a Liga dos Campeões, em 1967, além de ter sido vice-campeão em 1970. O Rangers teve como melhor resultado as semifinais de 1960 e 1993.

