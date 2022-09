Carro com mulher e filhos do técnico do Porto é apedrejado após goleada

Um caso de violência chocou o futebol português na última terça-feira, 13. O carro onde estavam familiares do técnico Sérgio Conceição, do Porto, foi apedrejado por torcedores na saída do Estádio do Dragão, depois da goleada por 4 a 0 sofrida pela equipe diante do Club Brugge, da Bélgica, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Segundo o diário A Bola, seguiam no carro a esposa do técnico, Liliana Conceição, e os filhos Rodrigo, de 22 anos (que integra o plantel do Porto e esteve no banco de reservas) e José, de 7 anos. Os vidros foram quebrados e os ocupantes foram atingidos, em um momento de enorme pânico, complementa o diário.

O clube divulgou um comunicado oficial, no qual “repudia totalmente o ataque ao carro da família do treinador Sérgio Conceição, ontem à noite, na saída do Estádio do Dragão. O FC Porto lamenta, ainda, a falta de proteção das autoridades, e apela a que o autor ou autores deste ato selvagem sejam rapidamente identificados e responsabilizados.”

Sérgio Conceição, de 47 anos, é um dos grandes ídolos da história do Porto e do futebol português. Como atleta, conquistou três ligas portuguesas pelo clube e repetiu a dose como treinador, em 2019, 2020 e 2022. Nos tempos de meio-campista, brilhou por clubes italianos como Lazio, Inter de Milão e Parma, e disputou a Copa de 2002 por Portugal.

Também nesta rodada de Champions League, o atacante alemão Thomas Müller, do Bayern de Munique, foi vítima de um crime. O jogador teve sua casa roubada enquanto atuava na vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona, na Allianz Arena. Os dois ladrões conseguiram escapar com dinheiro, joias e outros objetos de valor.

