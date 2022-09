Bayern de Munique x Barcelona: onde assistir à Champions nesta terça-feira

Bayern de Munique e Barcelona jogam nesta terça-feira, 13, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, na Alemanha, pela segunda rodada da fase de grupos Liga dos Campeões. O confronto que põe em jogo a liderança do grupo C, considerada a “chave da morte” da competição, será transmitido pelo SBT, em TV aberta, pelo canal fechado TNT Sports e o serviço de streaming HBO Max.

Ambas as equipes estrearam com vitória na competição. O clube catalão goleou por 5 a 1 o Viktoria Plzen, no Camp Nou, com três gols de Robert Lewandowski, personagem central do confronto.

Autor de nove gols em seis partidas pela nova equipe, o camisa 9 deixou na última janela de transferências o clube alemão após oito temporadas consecutivas e um desgaste na reta final, com declarações públicas sobre o desejo de sair.

Eleito pela Fifa como o melhor do mundo em 2020 e 2021, encerrou a passagem pelo Bayern com 344 gols em 375 jogos. Na última temporada foram 50 gols em 46 partidas, média superior a um gol.

“Fico feliz quando nossos torcedores o recebem bem. Isso é normal quando alguém deu tanto pelo clube. Geralmente, é assim que deve ser. Ele foi uma parte importante à família Bayern. Estou ansioso para vê-lo novamente”, afirmou o técnico alemão Julian Nagelsmann.

O Bayern, por sua vez, venceu a Inter de Milão por 2 a 0 na estreia mesmo jogando na Itália. Tanto a equipe alemã, como o rival, estão invictos até aqui na temporada com nove e seis jogos, respectivamente.

No Espanhol, o Barça é o segundo colocado, com 13 pontos, dois atrás do Real Madrid, enquanto no Alemão o Bayern ocupa a terceira colocação, com 12, dois atrás do líder Union Berlin.

Para a partida, os alemães não contarão com Sarr e Coman, no departamento médico, mas devem contar com o retorno de Sadio Mané. Com isso, o provável time terá: Neuer; Pavard, De Ligt, Lucas Hernández e Davies; Kimmich, Sabitzer; Gnabry, Muller, e Sané; Mané.

Já o Barcelona, sem desfalques, deve ir a campo com: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Eric Garcia e Baldé; Gavi, Busquets e Pedri; Raphinha, Lewandowski e Dembélé.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos da Champions nesta terça:

13h45

Viktoria Plzen x Inter de Milão – Space e HBO Max

Sporting x Tottenham – TNT e HBO Max

16h

Bayern de Munique x Barcelona – SBT, TNT e HBO Max

Liverpool x Ajax – HBO Max

Porto x Club Brugge – HBO Max

Bayer Leverkusen x Atlético de Madri – Space e HBO Max

Olympique de Marselha x Eintracht Frankfurt – HBO Max

