Barcelona x Viktoria Plzen: onde assistir à Champions nesta quarta-feira

Barcelona e Viktoria Plzen jogam nesta quarta-feira, 7, às 16h (de Brasília), no Camp Nou, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. O jogo do grupo C será transmitido pelo canal fechado TNT Sports e o serviço de streaming HBO Max.

Reforçado, o Barça chega para a temporada visando grandes objetivos. Com o atual melhor do mundo Robert Lewandowski e o brasileiro Raphinha, a equipe espanhola espera garantir seus pontos frente ao Viktoria Plzen, tendo em vista que os outros adversários do grupo são Inter de Milão e Bayern de Munique.

Xavi, treinador do Barcelona, deve escalar o time com: Ter Stegen; Jules Koundé, Ronaldo Araújo, Eric García e Alejandro Balde; Sergio Busquets, Gavi e Pedri; Raphinha, Robert Lewandowski e Ousmane Dembélé.

O Viktoria, entretanto, sonha em ser um incômodo para os gigantes, o que já entraria para a história. Invicto há 13 jogos, o time da República Tcheca eliminou o finlandês HJK, o moldavo Sheriff Tiraspol e o azeri Qarabag nas rodadas preliminares da Champions.

O treinador Michal Bílek deve escalar o Viktoria Plzen com: Stanek; Havel, Pernica, Hejda e Jamelka; N’Diaye, Kopic, Bucha e Vlkanova; Mosquera e Kliment.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos da Champions nesta quarta:

13h45

Ajax x Rangers – TNT e HBO Max

Eintracht Frankfurt x Sporting – HBO Max

16h

Napoli x Liverpool – Space e HBO Max

Club Brugge x Bayer Leverkusen – HBO Max

Atlético de Madri x Porto – HBO Max

Inter de Milão x Bayern de Munique – HBO Max

Barcelona x Viktoria Plzen – TNT e HBO Max

Tottenham x Olympique de Marselha – HBO Max

