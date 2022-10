Atualizado em 25 out 2022, 16h30 - Publicado em 25 out 2022, 16h29

Barcelona e Bayern de Munique entram em campo nesta quarta-feira, 26, às 16h (de Brasília), no Camp Nou, na Espanha, pela penúltima rodada do grupo C da Liga dos Campeões. A partida decisiva para a equipe catalã será transmitida ao vivo pelo canal fechado TNT e pelo serviço de streaming da HBO Max.

Na liderança do grupo com 12 pontos, a equipe alemã já está classificada para as oitavas de final e entra em campo a fim de manter o 100% de aproveitamento no torneio.

Situação bem menos confortável vive o Barcelona, que ocupa a terceira posição do grupo, com quatro pontos. Isso porque em caso de uma simples vitória da Inter de Milão, atual segunda colocada com sete pontos, sobre o Viktoria Plzen no outro jogo da chave a equipe de Xavi Hernández já estaria eliminada.

Para avançar à próxima fase, o Barça precisa, necessariamente, vencer o Bayern e contar com um tropeço da Inter. Sem casos graves de desfalques, as equipes devem ir a campo com força máxima para o jogo no Camp Nou.

A equipe de Xavi deve ir com: Ter Stegen; Sergi Roberto, Jules Koundé, Marcos Alonso e Jordi Alba; Gavi, Frenkie de Jong e Pedri; Dembélé, Lewandowski e Ansu Fati.

Já o time de Julian Nagelsmann com: Ulreich; Pavard, Upamecano, De Ligt e Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala e Serge Gnabry; Choupo-Moting.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos da Champions nesta quarta:

13h45

Club Brugge x Porto – Space e HBO Max

Inter de Milão x Viktoria Plzen – TNT e HBO Max

16h

Barcelona x Bayern de Munique – TNT e HBO Max

Napoli x Rangers – HBO Max

Ajax x Liverpool – HBO Max

Atlético de Madri x Bayer Leverkusen – HBO Max

Tottenham x Sporting – HBO Max

Eintracht Frankfurt x Olympique de Marselha – HBO Max

