Champions: sorteio define PSG x Bayern e Liverpool x Real nas oitavas

Os confrontos das oitavas de final da temporada 2022/2023 da Liga dos Campeões foram conhecidos nesta segunda-feira, 7, em sorteio realizado em Nyon, na Suíça. Duas badaladas equipes que se classificaram em segundo se deram mal: o Liverpool terá chance de revanche diante do Real Madrid, em reedição da última final, enquanto o PSG terá de decidir em Munique diante do Bayern.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Há dois duelos entre clubes campeões: Borussia Dortmund x Chelsea e Inter de Milão x Porto. Completam as oitavas RB Leizig x Manchester City, Brugge x Benfica, Milan x Tottenham e Frankfurt x Napoli. O mata-mata começa em 14 de fevereiro de 2023.

Bring it on! 👊 Which tie can't you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022

Acompanhe, abaixo, o sorteio:

8h20 – Reedição de finais

O sorteio definiu o reencontro de Liverpool e Real Madrid, que fizeram a última final, vencida pela equipe espanhola, e também de PSG e Bayern, rivais da decisão de 2020, vencida pelos alemães.

8h10 – Definidos os confrontos

RB Leipzig x Manchester City

Brugge x Benfica

Liverpool x Real Madrid

Milan x Tottenham

Frankfurt x Napoli

Continua após a publicidade

Dortmund x Chelsea

Inter de Milão x Porto

PSG x Bayern

(Clubes à direita definem os duelos em casa)

8h05 – Altintop no palco

O ex-jogador turco Hamilt Altintop, vice-campeão pelo Bayern de Munique em 2010, sobe ao palco para o sorteio. A final desta edição será realizada em Istambul, na Turquia

8h – Vai começar o sorteio em Nyon!

O secretário-geral da Uefa Giorgio Marchetti apresenta os 16 classificados a esta fase. Em breve terá início a formação das chaves. O sorteio é transmitido pela Uefa TV (clique aqui para ver).

7h55 – Regulamento e potes

Os primeiros colocados de cada grupo ficam no pote 1 e decidem o jogo de volta como mandantes. Os confrontos serão definidos com uma equipe oriunda de cada pote, mas há duas restrições: os times do mesmo país não se enfrentam nas oitavas e as equipes que estavam no mesmo grupo não se enfrentam nas oitavas.

Compõem o pote 1 do sorteio: Napoli, Porto, Bayern de Munique, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Benfica.

Estão no pote 2: Liverpool, Club Brugge, Inter de Milão, Eintracht Frankfurt, Milan, RB Leipzig, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

Just 16 teams remain… Their draw fate is sealed today 😬#UCLdraw | 12:00 CET pic.twitter.com/B3VPTdQCQm — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022