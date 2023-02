Zanardi e clube-empresa: o sucesso do São Bernardo no Paulistão

O São Bernardo é a grande sensação do Campeonato Paulista de 2023. O time do ABC briga pela liderança da tabela geral e tem classificação já garantida para a próxima fase do estadual. Em conversa exclusiva com PLACAR, Márcio Zanardi, técnico do Tigre, e Lucas Andrino, CEO do Bernô, revelaram que o sucesso recente da equipe passa diretamente pelo projeto clube-empresa e a reestruturação que tem objetivos muito maiores que as quartas de final contra o Palmeiras.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Com menos de 20 anos de idade, o Tigre disputa a Série C do Brasileirão e hoje é destaque na elite do futebol paulista. Apesar da boa fase, o processo de ascensão acontece desde 2019, quando o grupo Magnum comprou a equipe do ABC e precisou reestruturar todo o time para transformá-lo em clube-empresa.

“Assumimos o São Bernardo quando o clube só disputava a Série A2 do Paulista, não tinha receita para fazer futebol e nem estrutura física. A equipe havia sido despejada do estádio. Tivemos que fazer uma reestruturação completa, fomos atrás do centro de treinamento que hoje fica em Atibaia e nos organizamos. Além disso, havia dívidas de médio porte que conseguimos parcelar, entramos em contato com os credores para deixar tudo em ordem. Só a partir de então que começamos a montar um elenco. Começamos praticamente tudo do zero: elenco, comissão técnica e todos os outros departamentos”, revelou o empresário Lucas Andrino, CEO da equipe, a PLACAR.

Destaque na atual edição do Paulista, o Tigre soma 26 pontos conquistados em 11 jogos. A segunda melhor campanha do estadual até aqui, atrás somente do atual campeão Palmeiras. O time do ABC também detém o melhor ataque e segunda melhor defesa da competição. Quem olha para dentro de campo vê um São Bernardo seguro de suas ideias, mas o sucesso da equipe excede as quatro linhas.

Para o técnico Márcio Zanardi, a forma como projeto acontece é essencial para o futebol dentro das quatro linhas: “A manutenção desses atletas e da comissão técnica com os processos, o total respaldo para um projeto longo é o segredo para o sucesso dentro e fora de campo. A gente ganha tranquilidade para trabalhar e diminui a distância para discutirmos metodologia e processos”.

Zanardi chegou no futebol profissional do São Bernardo em 2021, quando conseguiu o título da Copa Paulista e também a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro. Antes disso, passou pela base do Corinthians, trabalhou na Portuguesa e Guarani, até chegar no Santos de Jorge Sampaoli.

“Cheguei lá no clube em uma época complicada, o Sampaoli tinha acabado de ser contratado e tinha a chave para controlar todo o futebol profissional, e eu fui para comandar o sub-20 e sub-23. O Sampaoli utilizava muito essas categorias para treinar junto com o profissional e comecei a fazer parte desse processo também. Depois de um mês de trabalho eu já estava integrado completamente na metodologia, participando dos treinamentos e todo o dia a dia. No início foi complicado, ele é um cara vaidoso, difícil de lidar, mas eu sempre fiz o meu trabalho. Depois de um semestre também eu já estava na casa dele comendo churrasco. Foi uma experiência incrível para mim, um estágio com uma pessoa de um nível muito bom, um cara que entende muito de futebol e que eu consegui agregar dentro dos meus valores e do que eu acredito no futebol”.

Continua após a publicidade

A experiência profissional e pessoal de Zanardi com o técnico argentino foi importante para ajudar a estabelecer e moldar ainda mais o projeto do São Bernardo.

“Eu vivo nosso futebol 24 horas, eu mudei rotinas dentro do clube, com jogadores e comissão técnica. Então falamos de futebol 24 horas por dia, como o Sampaoli fazia no Santos. Ter tranquilidade de performar e trabalhar, poder abraçar o projeto. Aqui no São Bernardo eu conheço todos os setores, tenho propriedade para falar onde podemos melhorar, o que podemos mudar em estrutura e dia a dia. Essa gestão mais sistêmica, hoje, é parte do trabalho também do treinador”.

O São Bernardo termina a primeira fase do Paulistão em casa, contra o Água Santa. O resultado pode valer a liderança geral em caso de tropeço do Palmeiras. De qualquer forma, o embate contra os atuais campeões é iminente – seja no estádio 1ª de Maio ou no Allianz Parque -, pois estão na mesma chave e, portanto, serão adversários nas quartas de final.

“São muitas variáveis dentro de um jogo, mas a nossa atitude e comportamento nos trouxeram até aqui. Então precisamos ter coragem. Vamos desfrutar desse momento. O Palmeiras é uma das melhores equipes do Brasil. Com humildade, quem sabe não encontramos eles em uma noite não tão inspirada. O São Bernardo vai precisar fazer um jogo perfeito para passar”, concluiu o técnico Zanardi.

Objetivos da temporada

“Queremos terminar bem o Paulistão, quem sabe vencer o Palmeiras, sabendo que a responsabilidade é toda deles. O nosso objetivo é também defender o clube contratualmente e manter esse time para a Série C o máximo que a gente conseguir. Chamar a atenção do mercado é natural pelos resultados e a atual campanha. De qualquer forma, a ideia é manter o time para entrar forte na Série C e na Copa do Brasil, além de buscar uma classificação para a Série B do Brasileiro”, segundo Lucas Andrino.

Categoria de base

“Atualmente o São Bernardo não tem categoria de base, está tudo congelado, sem operar. Voltamos todos os nossos recursos para o profissional e trabalhamos muito bem o departamento de captação para trazer jovens de outros clubes”, revelou o CEO da equipe.