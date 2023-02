Vidal não engrena no Fla, se irrita no banco e dá até recado ao Colo-Colo

Durante a vitória do Flamengo sobre o Boavista, por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca, quem chamou a atenção foi Arturo Vidal – mas não pelo demonstrado dentro de campo. Após o treinador Vítor Pereira fazer a última substituição, o volante, irritado por não entrar, atirou suas chuteiras no chão no banco de reservas. Isso horas depois de ter se envolvido em uma polêmica por dar um recado ao Colo-Colo, do Chile, clube que o revelou, dias antes da estreia do time no Mundial de Clubes.

Durante transmissão em seu canal na Twitch, na segunda-feira, 1º, horas antes da partida pelo estadual, o meio-campista disse: “Se o Colo-Colo quer jogar a Libertadores, que venha me tirar daqui (Flamengo) e vamos”. A declaração repercutiu mal na torcida rubro-negra, e Vidal voltou às redes sociais para apaziguar a situação: “Eu amo o Flamengo e adoro estar sempre aqui”, postou ele no Instagram.

Após a irritação do chileno no banco, Everton Ribeiro, capitão do time, respondeu. “É um grande jogador, competitivo, quer jogar, infelizmente teve um momento de insatisfação e acabou demonstrando isso. Sabemos que não é o melhor momento para se fazer, ficamos surpresos porque é um cara de grupo, está sempre trabalhando forte para jogar”, disse o camisa 7.

O “Rei Arturo”, como é conhecido no Chile, ainda não engrenou com a camisa flamenguista e não conseguiu se firmar como titular. Até o momento, são 28 jogos pelo Flamengo, mas apenas 12 escalado desde o início. No ano passado, ele não conseguiu desbancar Thiago Maia e João Gomes, e nesta temporada tem a concorrência de Gerson, comprado do Olympique de Marselha, da França, por um valor inicial de 15 milhões de euros (cerca de 85 milhões de reais). Aos 35 anos, o ex-jogador de Bayern de Munique, Juventus e Barcelona tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2023.

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes na próxima terça-feira, 7, contra Wydad Casablanca, do Marrocos, ou Al-Hilal, da Arábia Saudita. Do outro lado da chave, Al Ahly, do Egito, e Seattle Sounders, dos Estados Unidos, duelam para ver quem pega o espanhol Real Madrid na semifinal.