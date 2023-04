Vale taça: os jogos e onde assistir às finais dos principais estaduais

Os principais campeonatos estaduais espalhados pelo Brasil conhecerão neste fim de semana os seus campeões. No sábado, 8, Ceará x Fortaleza decidem às 16h (de Brasília), no Castelão, o título do Cearense. No mesmo dia, Grêmio x Caxias duelam pelo troféu do Gauchão, às 16h30 (de Brasília), na Arena Grêmio.

No domingo, o Palmeiras tenta reverter a desvantagem do Água Santa, assim como o Fluminense a do Flamengo para ficarem com os títulos do Paulista e do Carioca, respectivamente. O Atlético Mineiro, por sua vez, só precisa empatar para ficar com a taça diante do América Mineiro.

Confira a programação completa:

8/4 (sábado), 16h

Campeonato Cearense

Ceará x Fortaleza – TV Cidade e DAZN



Depois de vencer o primeiro confronto por 2 a 1 basta ao Leão empatar para garantir o pentacampeonato estadual. Algoz na Copa do Nordeste, o Vozão tenta surpreender com uma virada.

8/4 (sábado), 16h30

Campeonato Gaúcho

Grêmio x Caxias – RBS e Premiere

Depois de empatar por 1 a 1 fora de casa, o Grêmio tenta fazer valer o favoritismo na Arena. Para ser campeão, basta uma vitória simples. Em caso de nova igualdade o campeão será conhecido nos pênaltis.

Continua após a publicidade

9/4 (domingo), 16h

Campeonato Paulista

Palmeiras x Água Santa – TV Record, HBO Max, Premiere, Paulistão Play e YouTube do Paulistão

Derrota por 2 a 1 no primeiro confronto, na Arena Barueri, o Verdão precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença, Em caso de vitória simples, o título será definido nos pênaltis. O Netuno, por sua vez, pode empatar para levar o título inédito.

9/4 (domingo), 16h30

Campeonato Mineiro

Atlético-MG x América-MG – TV Globo, SporTV e Premiere

Com vantagem pela vitória por 3 a 2 no primeiro jogo, o Galo tenta confirmar o favoritismo para faturar o Mineiro.

9/4 (domingo), 18h

Campeonato Carioca

Fluminense x Flamengo – TV Bandeirantes e Bandsports

O Rubro-Negro também tem margem segura depois do triunfo por 2 a 0 na primeira partida. Para ser campeão, o time pode até perder por um gol de diferença.