Suárez é registrado no Grêmio, e Renato confirma estreia na Recopa

Luis Suárez estreia com a camisa do Grêmio, nesta terça-feira, 17, conforme adiantou o treinador Renato Gaúcho, em entrevista coletiva na véspera da Recopa Gaúcha, contra o São Luiz. O jogo que coloca em confronto o campeão estadual e o vencedor da Copa Gaúcha marca o início da temporada e será disputado na Arena do Grêmio, com transmissão do canal fechado SporTV e do serviço de pay-per-view Premiere.

Bombástica contratação do Tricolor, o atacante uruguaio já treina com o grupo e foi regularizado pela CBF ao aparecer no Boletim Informativo Diário (BID). Mas antes mesmo da confirmação burocrática, o treinador da equipe já adiantou que Luisito jogará. “O Luis Suárez vem treinando, está se adaptando aos nossos trabalhos. Mas o torcedor poderá vê-lo de perto, porque amanhã ele vai jogar. Quantos minutos serão? O jogador decide”, disse Renato.

Ao seu estilo, o técnico não perdeu a chance de brincar com Suárez e revelou uma fala dos bastidores ao uruguaio. “Luis, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu estivesse no seu lugar, jogando do lado do Messi e do Neymar e essa companhia limitada por trás, acho que eu faria mais de mil gols em um campeonato. Então, se ele quiser ver o meu DVD…”.

Aos 35 anos, Luis Suárez chega ao Grêmio com vasto currículo no mais alto nível do esporte. A última passagem do uruguaio foi pelo Nacional de Montevidéu, clube que o revelou, onde marcou oito gols em 16 jogos e venceu a liga do país, com dois gols na final.