Paulistão 2023: veja como ficaram os grupos e jogos da primeira fase

A FPF (Federação Paulista de Futebol) sorteou nesta terça-feira, 1º, os grupos do Campeonato Paulista de 2023. O evento que aconteceu no Pacaembu também foi o lançamento da competição, que começa dia 15 de janeiro e tem final marcada para 9 de abril.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Seguindo o modelo dos últimos anos, a 122ª edição do Paulistão divide as 16 equipes em quatro chaves. Os times jogam contra todos os rivais dos outros grupos na primeira fase. Assim, após 12 rodadas, definem-se os classificados para as quartas de final, Troféu do Interior e os dois rebaixados. O campeão da competição conquista ao todo 5 milhões de reais.

Contando com diferentes modelos de narração e comentários, o Paulistão de 2023 será transmitido via YouTube, HBO Max, TNT, Premiere e Record. Na última temporada, o Youtube registrou recordes mundiais em competições de futebol com a competição.

O atual campeão é o Palmeiras, que soma 24 títulos. Maior vencedor, o Corinthians tem 30. O São Paulo e o Santos são os terceiro colocados empatados, com 22. A Portuguesa, de volta ao torneio após oito anos, tem três taças. O Ituano foi campeão duas vezes, sendo o maior vencedor do interior. RB Bragantino (à época apenas Bragantino) e Inter de Limeira ganharam o torneio uma vez.

CONFIRA OS GRUPOS:

Grupo A: Santos, RB Bragantino, Botafogo e Inter de Limeira

Grupo B: São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa

Grupo C: Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento

Grupo D: Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa

Continua após a publicidade