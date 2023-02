Sem gols em 2023, Endrick é blindado por Abel e torcida

Destaque absoluto nas categorias de base e tratado como joia rara desde que estreou profissionalmente no ano passado, Endrick vem enfrentando a primeira baixa da carreira. Sem gols marcados em 2023, o atacante do Palmeiras não consegue brilhar na temporada e chorou ao ser substituído na vitória contra o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, na última quarta-feira, 22. Ainda assim, o garoto de 16 anos é blindado pela torcida, que o aplaude com frequência, e, sobretudo, pelo treinador Abel Ferreira.

Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador voltou a defender a promessa alviverde: “Sou um crítico a mim porque não dei um abraço, ele precisa. É um moleque que fez gols decisivos no ano passado, nos ajudou a vencer o Atlético Mineiro. Eu peço que ele não perca o sorriso na cara. Vai falhar, vai acertar. Ele tem 16 anos, se jogar normalmente como jogam aqui, vai jogar até os 40 anos. O elenco está aqui para ajudar ele, o treinador, o clube está aqui para ajudar ele.”

Abel ainda lembrou da viagem que o atacante fez após brilhar pelo Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, que foi pauta de outras entrevistas do português.

“Ele tem que ter calma. Ninguém gosta de ler críticas. Claro que há uma pressão tremenda, que ele tem que fazer cinco, seis gols. Ele vai fazer o gol na hora certa. Tem que ter calma, que não perca o sorriso. É verdade, meteu a camisa (no rosto) porque chorou. Não sou o pai dele, mas devia ter dado um abraço. É diferente estar ali sentado e depois ir lá dentro ser cobrado em um ambiente de alta pressão. Tem que ter calma, continuar sorrindo e lembrar da alegria quando foi para a Disney.”

Bela resposta do Abel sobre o Endrick! Acertou muito! pic.twitter.com/NqSC5sdwJM — INFOS Palestra (@Infos_palestra) February 23, 2023

Antes, após vitória sobre a Inter de Limeira no começo de fevereiro, Abel Ferreira já havia defendido o garoto em coletiva. Na ocasião, o português se irritou com uma pergunta: “As pessoas dizem que não gosto da imprensa, mas vou te dar a oportunidade de fazer outra pergunta. Se quiser fazer outra… Não quer? Pronto. O agente dele liga para vocês para perguntar individualmente em toda a coletiva? Estou dizendo, não faça pergunta individual. Não há uma coletiva de imprensa que não falem desse grande jogador. Todos temos que ser criativos. É a mesma pergunta toda coletiva de imprensa. Deixa o garoto em paz.”

Desde que subiu para o time principal do Palmeiras, Endrick fez três gols em 17 jogos, todos eles em 2022. Vendido para o Real Madrid, o atacante fica no alviverde até a metade de 2024, onde já conquistou o Campeonato Brasileiro e a Supercopa do Brasil.