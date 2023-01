São Paulo x Portuguesa: onde assistir ao Paulistão nesta quinta-feira

São Paulo e Portuguesa nesta quinta-feira, 26, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi, em confronto que encerra a quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida será transmitida pelo canal de TV fechado TNT e pelo serviço de streaming HBO Max.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Após empatar sem gols no clássico diante do Palmeiras, o Tricolor tenta voltar a vencer na competição. Para a partida, o técnico Rogério Ceni acumula desfalques.

O zagueiro Nahuel Ferraresi passará por cirurgia e ficará pelo menos seis meses afastado dos gramados, enquanto o lateral-direito Rafinha iniciou o processo de recuperação de uma entorse no tornozelo direito.

O treinador aguarda a chegada do volante Caio Paulista, que tem acordo por empréstimo já encaminhado, mas que ainda não deve ficar a disposição para a partida.

No treinamento de terça-feira, 24, Ceni integrou o zagueiro Belém e o volante Vinicius, ambos do sub-20. Anteriormente, já havia subido o meia Pedrinho para os trabalhos. A escalação ainda é incerta.

Continua após a publicidade

O time lidera o grupo B, com cinco pontos. A chave tem o Guarani, com quatro, além de Mirassol e Água Santa, ambos empatados com um.

A Lusa vem motivada pela primeira vitória na competição: 3 a 0 diante do Red Bull Bragantino, no Canindé. Para a partida, o técnico Mazola Júnior não poderá contar com o lateral-esquerdo Fabiano, com o zagueiro Patrick e com o lateral-esquerdo Thallyson, todos por lesões ou problemas físicos.

O time está na última colocação do grupo D, com quatro pontos. A chave é liderada por Santo André, com seis, e tem São Bernardo e Palmeiras empatados com cinco.

Confira a programação completa do Paulistão nesta quinta:

15h30

São Bento x Inter de Limeira – Premiere e Paulistão Play

19h30

Mirassol x São Bernardo – Premiere e Paulistão Play

21h30

São Paulo x Portuguesa – TNT e HBO Max