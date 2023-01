São Paulo x Corinthians: onde assistir ao clássico no Campeonato Paulista

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, 29, às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Este é o primeiro clássico Majestoso do ano e pode confirmar a boa fase do Tricolor, bem como animar o lado alvinegro. O jogo terá transmissão dos streamings YouTube e Paulistão Play, além do pay-per-view Premiere.

Ainda invicto na temporada, o São Paulo soma dois empates e duas vitórias no Paulistão e chega embalado após golear a Portuguesa, por 4 a 1, no Morumbi. Contando com uma boa campanha no estadual para afastar a desconfiança da torcida depois de um 2022 sem conquistas, o treinador Rogério Ceni deve mandar a campo os titulares com condição de jogo.

Sem Rafinha e Nahuel Ferraresi, machucados, a provável escalação do São Paulo é: Rafael; Orejuela, Arboleda, Alan Franco e Welington; Méndez, Rodrigo Nestor e Luciano; Wellington Rato, David e Calleri.

Enquanto isso, o Corinthians, que ainda não venceu como visitante, vai para o clássico visando uma sequência positiva no ano. Criticado por parte da torcida, o técnico Fernando Lázaro ainda tenta buscar a formação ideal. Na última partida, a vitória contra o Guarani, por 2 a 1, o Timão fez a partida mais criativa em termos ofensivos.

Desse modo, é possível que a escalação para o majestoso seja: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.