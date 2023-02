Santo André x São Paulo: onde assistir ao Paulistão neste domingo

Santo André e São Paulo jogam neste domingo, 5, às 16h (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Vivendo grande fase, o Ramalhão recebe o Tricolor para manter a boa campanha no estadual. O jogo será transmitido em TV aberta pela Record, pelo serviço de streaming Paulistão Play e pelo pay-per-view Premiere.

Ostentando melhor campanha do que o rival do duelo, o Santo André chega à partida com três vitórias, um empate e uma derrota, vice-líder do grupo D. Sob comando do treinador Vinicius Bergantin, a equipe do ABC Paulista vem de uma vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, fora de casa.

Por outro lado, o São Paulo perdeu a invencibilidade da temporada na última partida, o clássico contra o Corinthians. Ainda que líder do grupo B, o Tricolor precisa da vitória para afastar as desconfianças e retomar o ânimo no estadual.

Confira onde assistir aos jogos do Paulista neste sábado:

11h

Ituano x Água Santa – Premiere e Paulistão Play

16h

Santo André x São Paulo – Record, Premiere e Paulistão Play

18h30

Corinthians x Botafogo – TNT e HBO Max

20h30

Portuguesa x Inter de Limeira – Premiere e Paulistão Play