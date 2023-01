Ronaldo anuncia que Cruzeiro não jogará no Mineirão em 2023

O dirigente Ronaldo anunciou que o Cruzeiro não mandará nenhum jogo no Mineirão em 2023. O sócio majoritário da SAF do clube mineiro informou o rompimento com o consórcio Minas Arena, empresa que administra o estádio, durante live em seu canal na Twitch na noite da última segunda-feira, 23. De acordo com o ex-jogador, o estádio que receberá o atual campeão da Série B é o Independência, do América Mineiro.

Após a Federação Mineira de Futebol divulgar em seu site o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, dia 13 de fevereiro, no Independência, Ronaldo confirmou o rompimento com o Gigante da Pampulha. “Este ano damos como rompida nossa relação com a Minas Arena. Não jogaremos nenhum jogo no Mineirão neste ano. Eu acho que é um problema importante que o Governo de Minas Gerais precisará resolver”

Bastante crítico à Minas Arena, consórcio formado pelas empresas de engenharia Construcap, Egesa e HAP, Ronaldo ressaltou sua insatisfação com as condições e cutucou a posição do Governo do Estado. “Os cruzeirenses têm o Mineirão como a sua casa, mas estamos em um contrato muito mal feito. É um dos piores contratos que o Estado tem, logicamente que a Minas Arena está muito confortável.”

O ídolo do futebol mundial ainda fez referência ao aumento do número de shows e eventos realizados no Mineirão nos últimos anos, que muitas vezes impactaram negativamente no futebol. “Para a gente, o Mineirão vai virar uma casa de show muito bacana. Eles priorizaram isso.”

A fala de Ronaldo faz referência a um possível abandono do Mineirão, que em breve não deve ter mais clubes como mandante. Tendo em vista que o Atlético Mineiro tem a inauguração oficial da Arena MRV marcada para 19/05, o maior estádio de Belo Horizonte pode não ter mais jogos neste ano, especialmente no segundo semestre.

Durante a live, o Fenômeno ainda disse que as condições do Independência foram muito melhores do que as propostas pelo Mineirão. Ainda assim, citou que o Cruzeiro precisa de um “estádio para chamar de seu”, sem se aprofundar em detalhes. Em 2022, a Prefeitura de Betim chegou a apresentar um projeto de estádio em parceria com o time do lado azul de Minas Gerais.

No ano passado, Ronaldo chegou a se encontrar com Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, para discutir melhores condições. O político admitiu que existe a possibilidade do clube assumir a gestão, mas que isso passaria por um pagamento de 400 milhões de reais para o rompimento do vínculo entre Minas Arena e o Governo do Estado.

Em seguida ao pronunciamento do gestor cruzeirense, Samuel Lloyd, diretor da Minas Arena, se manifestou. “Recebo com muita tristeza (as declarações do Ronaldo). Nosso foco era levar todos os jogos do Cruzeiro para o Mineirão. Acho que esse sempre foi o nosso papel, de ser a casa dos clubes mineiros, nós sempre trabalhamos por isso. Nosso papel, do lado de cá, é tentar buscar a reconciliação dessa relação. Pode ter certeza que vai ser esse o nosso papel a partir de agora.”

A administração do Mineirão pela Minas Arena é uma parceria público-privada com o Governo de Minas Gerais. O contrato assinado desde a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014 tem vigência até 2040. Até o momento, o Estado já repassou mais de R$ 1 bilhão para a empresa, segundo informações divulgadas pelo Superesportes, em abril de 2022.