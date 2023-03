Quem é Chrystian Barletta, novo reforço do Corinthians

Chrystian Barletta foi anunciado oficialmente como reforço do Corinthians para a sequência da temporada, após participação de destaque no Campeonato Paulista defendendo as cores do São Bernardo. Um dos principais jogadores da equipe do ABC, que fez a segunda melhor campanha da fase de grupos e caiu nas quartas de final para o Palmeiras, o atacante canhoto de 21 anos marcou quatro gols e deu uma assistência em 13 jogos no estadual.

Nascido em Limeira, cidade do interior de São Paulo, Barletta começou sua carreira pelo Renovicente, de Curitiba, antes de chegar às categorias de base do Joinville, aos 15 anos.

Pelo time catarinense, o jogador foi destaque nas categorias de base e estreou profissionalmente aos 18 anos, em 2019, com direito a gol. Como chamou a atenção, fez uma semana de testes no Sporting, de Portugal, em novembro daquele ano, mas não foi aprovado.

De volta ao Joinville, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020 e fez alguns jogos pelo time profissional, mas não conseguiu brilhar na temporada. No início de 2021 foi emprestado para o Bahia, onde disputou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, mas retornou mais uma vez à equipe do sul do país antes de seguir novos rumos.

Contratado pela Chapecoense para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, fez 30 jogos e balançou a rede quatro vezes. Terminou a competição como o segundo do time com mais participações em gols e terceiro com mais finalizações por jogo, de acordo com o site de estatísticas SofaScore. O bom desempenho fez Barletta ser peça essencial na montagem do São Bernardo para o Paulistão de 2023, novamente emprestado pelo Joinville.

Sob comando do promissor treinador Márcio Zanardi, atuando pelo lado direito de ataque, Barletta deslanchou. De bom chute com a perna canhota, além dos gols e assistências, se destacou também na construção de jogadas.

A PLACAR, o goleiro Alex Alves, um dos destaques do São Bernardo na temporada, relatou o cotidiano com o atacante: “O Chrystian é um cara sensacional, que chegou recentemente para nos ajudar. É um cara finalizador, tem 1×1 muito bom. Nos treinamentos era difícil, ele tem muita precisão na finalização. Então a gente sabe da dificuldade que é, a gente já sabia que ele tinha tudo para fazer um grande campeonato. A cada jogo ele tem crescido, nos ajudado muito. E é muito bacana, um menino de 21 anos jogando de tão alto nível.”