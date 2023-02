Quem é Chrystian Barletta, destaque do São Bernardo perto do Corinthians

Chrystian Barletta, atacante do São Bernardo, está próximo de ser anunciado como mais novo reforço do Corinthians. Destaque na excelente campanha da equipe do ABC no Campeonato Paulista, o jogador canhoto de 21 anos já marcou quatro gols, deu uma assistência e tem chamado atenção na competição estadual.

Após vencer o São Paulo, no último sábado, 25, Barletta admitiu que a negociação com o Timão está avançada. “Conversa tem, está muito próximo de sair alguma coisa, mas estou com a cabeça no São Bernardo, jogo a jogo”, disse.

Na última segunda-feira, 27, Lucas Andrino, CEO do Bernô, admitiu que o atacante não jogará a Copa do Brasil pelo clube, possibilitando que seja inscrito futuramente pelo Corinthians, em entrevista ao programa Ulisses Cast.

A semanas de ser oficializado no Timão, Barletta ainda tem, no mínimo, as quartas de final do Paulistão pelo São Bernardo, contra o Palmeiras. Com cinco participações diretas em gols nos últimos 11 jogos que fez no estadual (média de 0,45 por jogo), é o segundo jogador do plantel na soma de gols e assistências.

Zanardi e clube-empresa: o sucesso do São Bernardo no Paulistão

Nascido em Limeira, cidade do interior de São Paulo, ele começou sua carreira pelo Renovicente, de Curitiba, antes de chegar às categorias de base do Joinville, aos 15 anos.

Pelo time catarinense, Barletta foi destaque nas categorias de base e estreou profissionalmente aos 18 anos, em 2019, com direito a gol. Como chamou a atenção, fez uma semana de testes no Sporting, de Portugal, em novembro daquele ano, mas não foi aprovado.

De volta ao Joinville, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020 e fez alguns jogos pelo time profissional, mas não conseguiu brilhar na temporada. No início de 2021 foi emprestado para o Bahia, onde disputou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, mas retornou mais uma vez à equipe do sul do país antes de seguir novos rumos.

Contratado pela Chapecoense para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, fez 30 jogos e balançou a rede quatro vezes. Terminou a competição como o segundo do time com mais participações em gols e terceiro com mais finalizações por jogo, de acordo com o site de estatísticas SofaScore. O bom desempenho fez Barletta ser peça essencial na montagem do São Bernardo para o Paulistão de 2023.

Sob comando do promissor treinador Márcio Zanardi, atuando pelo lado direito de ataque, Barletta deslanchou. De bom chute com a perna canhota, além dos gols e assistências, já deu 15 passes para finalização, sendo muito importante na campanha do Tigre – oito vitórias, dois empates e uma derrota; vice-líder do grupo D e segunda melhor campanha geral com 26 pontos.

A PLACAR, o goleiro Alex Alves, um dos destaques do São Bernardo na temporada, relatou o cotidiano com o atacante: “O Chrystian é um cara sensacional, que chegou recentemente para nos ajudar. É um cara finalizador, tem um pra um muito bom. Nos treinamentos era difícil, ele tem muita precisão na finalização, né. Então a gente sabe da dificuldade que é, a gente já sabia que ele tinha tudo para fazer um grande campeonato. A cada jogo ele tem crescido, nos ajudado muito. E é muito bacana, um menino de 21 anos jogando de tão alto nível.”

No futuro novo clube, Barletta terá dura concorrência. Entre os jogadores de meio e ataque, o jogador de 21 anos precisará desbancar nomes como Adson, Giuliano, Róger Guedes e até Yuri Alberto.