Por que o São Paulo deve jogar quartas do Paulistão no Allianz Parque

Após garantir a classificação em primeiro do grupo B do Campeonato Paulista, ao vencer o Botafogo, em Ribeirão Preto, por 3 a 1, o São Paulo encara o Água Santa nas quartas de final. Com direito de ser o mandante do jogo, o Tricolor deve mandar sua partida no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em razão de um show da banda Coldplay no Morumbi.

Em entrevista coletiva depois do jogo pela última rodada da fase de grupos do estadual, o treinador Rogério Ceni elogiou o campo alviverde. “O que tem a melhor condição, mesmo não sendo grama natural, é do Palmeiras. Parece que é um acordo da direção, não tenho a exata certeza nem de data nem local. É um estádio confortável, com boa capacidade de público. Não temos muitas opções em São Paulo”.

Citando um acordo entre as diretorias, de quando o Tricolor cedeu o Morumbi para o Palmeiras, Ceni descartou a possibilidade de atuar na Neo Química Arena. “O Corinthians não vai ceder o estádio pra gente jogar. O Palmeiras, pelo acordo, é uma possibilidade, e os outros são de menor capacidade, com gramados em pior condição. Se a direção escolher jogar no Allianz Parque, se o Palmeiras ceder, acho que deveria ser lá”.

O local, a data e a hora do jogo serão definidos na tarde desta segunda-feira, 6, após reunião entre as diretorias dos times classificados. Os duelos são Red Bull Bragantino x Botafogo, São Paulo x Água Santa, Corinthians x Ituano e Palmeiras x São Bernardo.