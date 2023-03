Acordo entre clubes garante time completo do Água Santa na final

O Água Santa venceu o Red Bull Bragantino, nos pênaltis, na última segunda-feira, 20, na Vila Belmiro, após empate em 1 a 1, e está na final do Campeonato Paulista. A campanha histórica que marcou a quarta participação do time de Diadema no torneio terminará com a decisão contra o Palmeiras, atual campeão. No entanto, o calendário da competição, somado à data Fifa e ao término do contratos de vários atletas, poderia ter feito com que a equipe não tivesse formação completa nos jogos mais importantes da história do clube. Só um acordo informal entre os times impediu que o Água Santa ficasse fortemente desfalcado.

O assunto foi inicialmente colocado em evidência pelo técnico Thiago Carpini, na coletiva de imprensa após a semifinal contra o Bragantino. Sem calendário após o Paulistão, o Água Santa poderia viver um drama sobre os contratos de seus atletas que se encerram em breve, tendo em vista que a janela de transferências fecha em 4 de abril – antes do segundo jogo da final, marcado para o dia 9.

“Se eu não me engano, até dia 4 de abril, os atletas têm que estar inscritos em novos times para não precisarem esperar a próxima janela. Então, como não temos calendário, eu não posso pensar só em mim e não pensar na sequência do ano deles e atrapalhar a oportunidade de estarem em outro clube e seguirem a carreira. Eu acho que 80% desse elenco já tem acordo para uma Série B, e se eles não estiverem na janela, como eles dão sequência à vida e como o Água Santa faz para jogar a final?”, questionou Carpini.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, porém, essa possibilidade já estava prevista. Um acordo entre os clubes vai possibilitar que os atletas do Água Santa já acertados com outros times para a sequência da temporada possam jogar a final do Paulistão normalmente e se transferir depois, mesmo depois do fechamento formal da janela. O mesmo vale para situações semelhantes que envolvam jogadores em outras decisões estaduais.

Caso esse acordo não existisse, os atletas já negociados só poderiam voltar a campo em 3 de julho, data em que o próximo período de transferências é aberto. Tendo em vista que as finais estão marcadas para dias 2 e 9 de abril, em razão da paralisação do calendário em março para a data Fifa, uma antecipação das partidas decisivas também seria difícil de acontecer. O Palmeiras tem cinco jogadores convocados para seleções nesse período: Weverton, Raphael Veiga e Rony (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai) e Piquerez (Uruguai).