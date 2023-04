Por que Coudet segue ameaçado de demissão após título do Galo

O Atlético venceu o América, no último domingo, 9, e conquistou o Campeonato Mineiro pela quarta vez consecutiva. O troféu conquistado com dois gols de Hulk, no entanto, pode ter marcado a última partida de Eduardo Coudet sob comando do Galo, apesar do título e do início recente.

A incerteza sobre a continuidade do argentino começou na metade da última semana, após derrota na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Em coletiva depois de perder para o Libertad, por 1 a 0, no Mineirão, Coudet criticou a diretoria, reclamando do elenco curto, que atualmente conta com 20 jogadores de linha.

A fala desagradou a diretoria, que não escondeu sua insatisfação. Sérgio Coelho, presidente do clube, manteve a calma e afirmou acreditar no projeto do técnico: “Vamos aguardar um pouco para saber o que fazer, mas eu valorizo muito o trabalho do Coudet. Mais adiante a gente vê o que é que faz. Em relação a este assunto continuo em silêncio.”

Diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano externou que houve uma conversa com o técnico. O dirigente ainda deixou em aberto a continuidade do argentino, que tem apenas duas derrotas no comando do Atlético. “Foi um ato falho dele, ele sabe. Ele foi devidamente chamado a atenção e entendeu. Ele tem entendimento que está em um dos melhores clubes do futebol sul-americano. Tem uma torcida maravilhosa, uma responsabilidade gigante, mas tem que entender as diretrizes do clube. Ele veio sabendo disso. Como todo treinador, às vezes coloca a necessidade de contratação todos os dias, mas ele sabe que fazemos o máximo para atendê-lo. Mas, depois, vamos decidir.”

A maior dificuldade para a permanência de Coudet, no entanto, é causada por Ricardo Guimarães, empresário presidente do Conselho Deliberativo e um dos 4R’s, ao lado de Rubens Menin, Rafael Menin e Renato Salvador. O mecenas atleticano deu a declaração mais dura sobre o caso: “Isso tem que ser visto. Temos que conversar com calma, saber dele por que ele falou aquelas coisas. O que levou ele a falar. Era importante concentrar na decisão do campeonato. Agora, vamos sentar para analisar os dois lados, ver o que é melhor para o Atlético sempre. Essa semana, no princípio dela, ter uma posição sobre isso com certeza.”

Coudet, por outro lado, negou que tenha vontade de sair, apesar de não ter comparecido à festa do título, segundo informações da Rádio Itatiaia. “Já falei, eu não quero sair. Não é para sair, não é minha intenção sair, estou muito feliz aqui. Para frente, é trabalhar e seguir ganhando os jogos.”

Eduardo Coudet tem 17 jogos, 11 vitórias, quatro empates e só duas derrotas no comando do Atlético Mineiro. O argentino ainda conquistou o estadual com duas vitórias sobre o América na decisão.