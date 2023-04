O Palmeiras segue mandando no futebol paulista. No último domingo, 9, o Verdão goleou o Água Santa e conquistou seu 25º título Estadual, com direito a festa no Allianz Parque. Retomando uma histórica tradição, PLACAR, em parceria com a BetNacional, lançou a revista-pôster do título, disponível a partir desta terça-feira, 11, nas bancas de São Paulo.