PLACAR lança pôster do Fluminense, campeão carioca de 2023

O Fluminense é o rei do Rio de Janeiro em 2023. No último domingo, 9, o Tricolor goleou o Flamengo por 4 a 1, reverteu a vantagem rubro-negra e conquistou seu 33º título Estadual no Maracanã. Retomando uma histórica tradição, PLACAR, em parceria com a BetNacional, lançou a revista-pôster do título do Campeonato Carioca de 2023, disponível a partir desta terça-feira, 11, nas bancas de Rio de Janeiro.