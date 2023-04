Perto do tetra, Galo amplia vantagem em clássicos e domina Minas Gerais

O Atlético venceu o América, pela partida de ida do Campeonato Mineiro, por 3 a 2, neste sábado, 1º, na Arena Independência. Com o resultado, o Galo se aproximou de conquistar o estadual pela quarta vez consecutiva, além de ampliar a vantagem em clássicos, contra os principais rivais de Minas Gerais.

Nas últimas 16 partidas contra América e Cruzeiro (oito contra cada), o Galo saiu vitorioso em nove, empatou cinco e perdeu apenas duas. Nesse período, o Galo também se sagrou campeão da competição estadual em 2020, 2021 e 2022, além de três títulos a nível nacional: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

O retrospecto do Atlético Mineiro nos últimos 16 clássicos estaduais (oito contra o América e oito contra o Cruzeiro): • 9 vitórias

• 5 empates

• 2 derrotas

• 24 gols marcados

• 12 gols sofridos Vem sobrando em Minas Gerais! — Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) April 1, 2023

Nesses jogos, o Galo sofreu apenas 12 gols e balançou a rede 24 vezes, sendo a principal vítima o Cruzeiro, alvo de 12 tentos. Nesta temporada, o embate contra o maior rival terminou em 1 a 1, pela fase de grupos do Mineiro, com direito a empate oriundo dos pés de Hulk, cobrando falta. Contra o Coelho, o primeiro encontro do ano também terminou sem vencedor.

De elenco mais caro do que os adversários locais, o Galo se firmou como o principal mineiro da atualidade. Maior campeão estadual, com 47 títulos, o Atlético pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta. Caso conquiste o troféu, iguala a sequência do tetracampeonato de 1978 a 1981, quando o time que tinha craques como Reinaldo e Toninho Cerezo marcou época.

O jogo de volta da final do Campeonato Mineiro acontece no próximo domingo, 9, com mando atleticano. No meio da semana, ambos os times têm confronto pela Libertadores.

