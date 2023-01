Pellistri: quem é o alvo uruguaio do United que gera alvoroço no Botafogo

O Botafogo tenta viabilizar a contratação do atacante uruguaio Facundo Pellistri, 21 anos, do Manchester United, titular em dois dos três jogos da Celeste na última Copa do Mundo. A possibilidade de um acordo, revelado inicialmente pelo site ge, gerou alvoroço entre torcedores do clube. Botafoguenses inundaram de comentários a última publicação do jogador em que comemora os primeiros minutos com a camisa do clube inglês – na vitória por 3 a 0 sobre o Charlton, no último dia 10. Já são mais de 13400 manifestações em pouco mais de 24 horas, enquanto todas as demais não ultrapassam a casa dos 1000.

“Vem pro Botafogo ser feliz” (sic), disse um deles. “Rio de Janeiro, Brasil, Botafogo, playa”, manifestou outro.

Pellistri, curiosamente, acumula só seis minutos em campo pelos Red Devils desde a chegada a Inglaterra, em 2020. Tem dez jogos pela seleção uruguaia, mas quase nenhum protagonismo até aqui na curta carreira.

Revelado pelo Peñarol, em 2019, marcou apenas um gol em 19 aparições – 14 delas como titular – no primeiro ano como profissional. Em 2020, ainda pelo clube, atuou em 17 jogos – 12 deles de início – antes de ser negociado com o United. Jogou a Libertadores daquele ano.

O acordo com o Manchester United foi selado por 8,5 milhões de euros há pouco mais de dois anos. Apesar do investimento, atuou em poucas partidas pela equipe sub-23 antes de ser cedido por empréstimo ao Alavés. Na Espanha, foram 35 jogos, a maior parte deles como reserva, e nenhum gol marcado. Agora, ele quer jogar.

“Acho que se ele for para a Copa do Mundo, e creio que vai, sua saída do United será iminente”, projeto o empresário do jogador, Edgardo Lasalvia, em entrevista à ESPN, no início de novembro.

Pellistri não só integrou a lista dos 26 convocados pelo técnico Diego Alonso no Catar, como foi titular no empate sem gols na estreia contra a Coreia do Sul e na vitória por 2 a 0 diante de Gana, que não evitou a queda do país ainda na fase de grupos. Ainda atuou por 28 minutos diante de Portugal, na segunda rodada.

A negociação, apesar da remota chance do atacante ganhar espaço com o técnico Erik ten Hag, ainda é vista como difícil. A confiança da diretoria botafoguense está no desejo do jogador de atuar com regularidade.

A cartada é tê-lo por empréstimo, com a possibilidade de compra ao fim do vínculo. O salário em libras é a principal dificuldade. Pesa, também, o fato de o jogador ainda não ser uma realidade.

Segundo o site Transfermarkt, ele tem contrato até 30 de junho de 2025 e está avaliado em 3 milhões de euros (16,5 milhões de reais).

Mesmo sem uma carreira tão sólida, Pellistri é visto com bons olhos no próprio país. Dos dez jogos pela Celeste, oito foram como titular. Ele ganhou espaço como parte de uma renovação implementada a partir da era Diego Alonso a frente da seleção, logo após a saída de Óscar Tabárez.

Pellistri fez parte da primeira convocação, diante do Paraguai, e atuou por 70 minutos na estreia com vitória por 1 a 0 em Assunção. No segundo jogo, contra a Venezuela, foi elogiado pelo treinador por uma assistência para o gol marcado por Arrascaeta na goleada por 4 a 1. Passou, então, a ser peça importante para o sistema de Alonso.

Até o momento, o Botafogo oficializou três contratações: o volante Marlon Freitas, que chegou após fim de contrato com o Atlético-GO, o zagueiro Luís Segovia, do Independiente Del Valle, e o meia Caio Vitor, emprestado por duas temporadas pelo Volta Redonda.