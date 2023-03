Paulistão tem 3 zebras na semi; relembre todos os campeões do interior

As semifinais do Campeonato Paulista foram definidas depois de o Água Santa eliminar o São Paulo, nos pênaltis, na última segunda-feira, 13, no Allianz Parque. Com apenas um grande, o Palmeiras, a fase conta com três zebras, que tentam levar o troféu para o interior paulista pela sexta vez. O Verdão enfrenta o Ituano, algoz do Corinthians, enquanto o time de Diadema encara o Red Bull Bragantino, que “roubou” a vaga do Santos, eliminado ainda na fase de grupos.

Excluindo a edição de 2002, em que os grandes não participaram, o fato histórico de ter apenas um representante dos mais tradicionais nas semifinais não ocorria desde 1985, quando o São Paulo esteve ao lado de Portuguesa, Guarani e Ferroviária. No caso, ainda havia dois representantes da capital, o que torna este ano ainda mais inédito, pela presença de clubes de Diadema, Bragança Paulista e Itu.

Em 122 edições do Campeonato Paulista, clubes do interior foram campeões cinco vezes. Relembre todos:

1986 – Internacional de Limeira

Cerca de uma década após retornar ao futebol profissional, a Inter de Limeira fez história. Em 1986, treinado por José Macia, o Pepe, surpreendeu a todos, do início ao fim. Líder da classificação geral, encarou o Santos na semifinal e passou com duas vitórias, chegando para a decisão contra o Palmeiras. Em dois jogos realizados no Morumbi, que juntos reuniram mais de 180 mil pessoas, o interior se fez forte. Um empate por 0 a 0 e um 2 a 1 deram o título ao Leão.

1990 – Bragantino

Com a família Abi Chedid totalmente no comando da gestão, ainda longe dos aportes da Red Bull, o Bragantino levou o nome de Bragança ao topo do estado. Com Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas e Gil Baiano e Mauro Silva em campo, o Massa Bruta deixou para trás Corinthians e Santos na fase de grupos e derrotou o Novorizontino na decisão caipira, coroando a fase mais vitoriosa do clube.

2002 – Ituano

Tendo em vista que os quatro grandes e outros cinco clubes estavam disputando o Torneio Rio-São Paulo, o Paulistão de 2002 foi repleto de times do interior. Com 12 times, o formato de disputa foi em pontos corridos, vencido pelo Ituano, com 40 pontos. O Rubro-negro de Itu contava com nomes como Richarlyson, que mais tarde brilhou em São Paulo e Atlético Mineiro, e Basílio, ex-Grêmio, Santos e Palmeiras.

2004 – São Caetano

Dois anos depois do vice-campeonato da Libertadores, o São Caetano despontava como uma força do ABC paulista. Em 2004, a coroação estadual chegou ao Azulão. Depois de eliminar o Santos, encarou o também emergente Paulista de Jundiaí. Duas vitórias garantiram o título do time que tinha o treinador Muricy Ramalho e os jogadores Gilberto, ex-Flamengo, Hertha Berlim e seleção brasileira, Mineiro, ex-São Paulo, Chelsea e seleção brasileira, e Euller, o “filho do vento”.

2014 – Ituano

Marcando o início do sucesso do trabalho que levou o Ituano ao Brasileirão Série B, o título voltou ao interior. Com Juninho Paulista na diretoria e Doriva, ex-volante campeão mundial com o São Paulo, o Galo de Itu foi campeão superando dois grandes. Após passar pelo Botafogo de Ribeirão Preto nas quartas de final, eliminou o Palmeiras na semifinal e bateu o Santos na decisão.