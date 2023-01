Paulistão 2023 vai começar: datas, onde assistir e em quem ficar de olho

O Campeonato Paulista de 2023 começa neste sábado, 14, com a partida entre Inter de Limeira e São Bernardo, às 11h. O atual campeão do torneio é o Palmeiras, que venceu em 2022 sua 24ª taça. A final da competição acontece dias 2 e 9 de abril.

As datas

Fase de grupos: 14 de janeiro a 5 de março

Quartas de final: 11 e 12 de março

Semifinais: 18 e 19 de março

Finais: 2 e 9 de abril

Onde assistir

O Paulistão de 2023 será transmitido pela Record, com exclusividade em TV aberta. A emissora também disponibilizará gratuitamente o streaming por meio do Portal R7 e PlayPlus.

Em canais pago, a transmissão fica por conta da TNT e do pay-per-view Premiere. Os serviços de streaming HBO Max, Estádio TNT Sports e Paulistão Play fecham os detentores dos direitos.

Regulamento

O formato de disputa do Paulistão segue igual ao que o público se acostumou nos últimos anos: 16 times se dividem em quatro grupos (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo são os cabeças de chave) e jogam contra todos os outros que não compartilham a mesma chave.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final, fase em que se enfrentam em jogo único, com o de melhor campanha atuando em casa.

Na semifinal, o time com mais pontos acumulados enfrenta o de menos e o segundo colocado geral encara o terceiro geral. A final conta com partidas de ida e volta e mantém a vantagem de decidir como mandante para aquele que tiver melhor desempenho acumulado.

Ao fim da fase de grupo, as duas equipes com menos pontos são rebaixadas para o Paulistão Série A2. O antigo Troféu do Interior virou Taça Independência conta com os eliminados nas quartas de final e 9º a 14º colocados gerais, excluindo os times da elite nacional. Os três melhores do torneio paralelo garantem vaga na Copa do Brasil de 2024.

A primeira rodada

14/1/2023, sábado

11h

Inter de Limeira x São Bernardo

15h30

Portuguesa x Botafogo-SP

16h

Santo André x Guarani

18h30

Palmeiras x São Bernardo

20h30

Santos x Mirassol

15/1/2023, domingo

11h

Água Santa x Ferroviária

16h

RB Bragantino x Corinthians

18h30

São Paulo x Ituano

Para ficar de olho

Tendo em vista o apertado calendário do futebol nacional, o Paulista pode ser o palco de novos destaques. Confira candidatos a brilhar.

Guilherme Biro, 18 anos, meia do Corinthians

Comentado entre os assuntos do “Timãozinho” desde quando atuava em categorias ainda mais novas, o meia Guilherme Biro pode usar o Paulistão de 2023 para se firmar no time principal. Convocado para representar a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20, estará de volta ao Corinthians ainda na fase de grupos do estadual.

Giovani, 19 anos, atacante do Palmeiras

Destaque do Verdão ao lado de Endrick na última Copinha, Giovani enxerga este ano como uma boa chance de explodir. Recuperado de uma ruptura no ligamento do tornozelo, o jovem atacante faz parte dos planos de Abel Ferreira já para o estadual. Fez seis partidas como profissional do Palmeiras no último ano.

Miguelito, 18 anos, meia dos Santos

Boliviano badalado nas categorias de base do Peixe, o meia foi destaque do time nas competições de base em 2022. No final do ano, ainda jogou duas vezes pelo time principal, porém deve receber mais espaço nesta temporada. Integrado ao plantel, pode ser um novo protagonista entre os Meninos da Vila.

Lucas Beraldo, 19 anos, zagueiro do São Paulo

Em transição entre o sub-20 e profissional, o defensor pode receber mais espaços neste ano. Concorrendo com nomes mais badalados, o defensor já fez sete jogos em 2022 e agrada o treinador Rogério Ceni. Foi liberado do Sul-Americano da categoria a pedido do São Paulo.

Thiago Borbas, 20 anos, atacante do Red Bull Bragantino

Pouco conhecido pelo público brasileiro, o atacante Thiago Borbas é uma aposta do projeto do Bragantino para uma boa campanha no estadual. Aos 20 anos, o centroavante foi artilheiro do último Campeonato Uruguaio, com 18 gols, e pode brilhar no Brasil.