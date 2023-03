Paulista, Carioca e Mineiro: onde assistir aos mata-matas dos Estaduais

Os principais Campeonatos Estaduais espalhados pelo Brasil entram em fase decisiva neste fim de semana. No sábado, 11, Cruzeiro e América-MG fazem clássico pela semifinal do Mineiro, enquanto o Palmeiras faz duelo contra o São Bernardo pelas quartas do Paulista.

No domingo, 12, é a vez de Corinthians x Ituano, Bragantino x Botafogo-SP, e São Paulo x Água Santa em campo pelo torneio. No Carioca, o Fluminense mede forças com o Volta Redonda pela semi do Carioca. Confira a programação:

Campeonato Paulista

As quartas de final do campeonato mais antigo do país começam neste sábado, às 19h, com dois confrontos. Se classificaram para esta fase Bragantino, Botafogo-SP, São Paulo, Água Santa, Corinthians, Ituano, Palmeiras e São Bernardo.

O regulamento prevê que as vagas à semifinal serão definidas em jogos únicos, com o time de melhor campanha na primeira fase como mandante. Em caso de empate, a partida segue para os pênaltis.

Sábado, 11

19h

Palmeiras x São Bernardo – Premiere, Youtube, Paulistão Play

Domingo, 12

16h

Corinthians x Ituano – Record, Premiere e Paulistão Play

19h30

RB Bragantino x Botafogo-SP – Premiere e Paulistão Play

Segunda, 13

20h

São Paulo x Água Santa – TNT e HBO Max

Campeonato Carioca

Encerrada a Taça Guanabara, com o título do Fluminense sobre o Flamengo, o Cariocão entra na rodada de semifinal. Como nos anos anteriores, as partidas acontecem em jogos de ida, nos dias 12 e 13, e volta, dia 18.

Fluminense (1º) e Vasco (2º), times com as melhores campanhas na Taça Guanabara, têm a vantagem em caso de empate no placar agregado. Confira agenda dos jogos de ida:

Domingo, 12

18h

Volta Redonda x Fluminense, no estádio Raulino de Oliveira – Band TV

Segunda, 13

21h10

Flamengo x Vasco, no Maracanã – Band TV, Band Sports

Campeonato Mineiro

Estreando novo formato em 2023, o torneio entra na fase de semifinais com jogos de ida, dias 11 e 12, e volta, dia 18. Líderes de seus grupos, Cruzeiro, América-MG e Atlético-MG, e o segundo melhor colocado na classificação geral, Athletic, disputam vaga na final.

O time de melhor campanha na fase inicial terá vantagem de se classificar com dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols.

Sábado, 11

16h30

Cruzeiro x América-MG, na Arena do Jacaré – Globo Minas, Sportv e Premiere

Domingo, 12

16h

Athletic x Atlético-MG, na Arena Unimed – Premiere