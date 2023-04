Para ficar de olho: onde jogarão os principais destaques dos estaduais

Com o fim dos principais estaduais do país, o Campeonato Brasileiro, as competições continentais e a Copa do Brasil entram de vez como principais focos das grandes equipes.

De olho em reforçar o elenco sem altos gastos, times da elite nacional aproveitaram destaques de equipes de divisões inferiores e fizeram contratações que podem valer a aposta.

Entre os pinçados pelos grandes, há jovens jogadores e também nomes mais experientes. PLACAR separou os principais reforços que conseguiram vaga na elite nacional após brilharem nos estaduais. Confira:

Bruno Mezenga – Santos

Aos 34 anos, o atacante formado no Flamengo – com passagem por outros 15 clubes -, chega ao Santos por empréstimo até o fim da temporada. Foi o terceiro colocado na artilharia do Paulistão pelo vice-campeão Água Santa, com sete gols em 14 partidas. Figurou na seleção do estadual.

Luan Dias – Santos

Meia-armador, o camisa 10 do Água Santa no Paulista chega ao Santos em contrato de empréstimo até o fim deste ano e opção de compra. Santista de nascença, retorna ao clube de coração aos 25 anos. Outro nome presente na seleção do estadual.

Gabriel Inocêncio – Santos

Nos mesmos moldes de seus companheiros de Água Santa, o lateral Gabriel Inocêncio foi contratado pelo Santos. Aos 28 anos, o defensor foi um dos destaques da equipe de Diadema no Paulistão. Pode atuar na direita ou na esquerda.

Lelê – Fluminense

Autor de 13 gols em 13 partidas do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, o atacante foi contratado pelo Fluminense antes mesmo do fim do estadual. Por ele, o Flu desbancou o rival Vasco. O centroavante de 25 anos tem contrato com o Tricolor até o final de 2023.

Chrystian Barletta – Corinthians

Destaque do São Bernardo no Paulistão, o atacante fez o Corinthians desembolsar cerca de 6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Canhoto, o habilidoso jogador de 21 anos fez quatro gols em 13 partidas no estadual.

Raí Ramos – São Paulo

Revelado pelo Londrina, o lateral-direito foi contratado pelo Tricolor até o fim de 2025. Foi titular do Ituano na campanha que levou o Galo de Itu à semifinal do Paulistão. Ainda não estreou no Tricolor.

Bernardo Schappo – Fortaleza

Zagueiro revelado no Ituano em 2018, se tornou um pilar da equipe do interior nos últimos anos. Aos 24 anos, chega ao Leão do Pici para disputar vaga com Titi e Benevenutto. O contrato vai até o fim de 2026.

Gabriel Barros – Internacional

Outro nome do Ituano, com passagem pela base do Flamengo, o meia-atacante de 21 anos já foi apresentado pelo Internacional. Autor de um gol no Paulistão, tem contrato com o Colorado até 2027.

Jean Dias – Internacional

Atacante do vice-campeão do Gauchão pelo Caxias, recebe a oportunidade de jogar a Série A pela primeira vez na carreira, aos 32 anos. Com três gols e cinco assistências no estadual, foi contratado até o final deste ano. Tem passagem por diversas equipes do país.

Rômulo – Internacional

De passagem pela base do Cruzeiro, o volante Rômulo foi anunciado pelo Internacional. Destaque do Athletic durante o Campeonato Mineiro, aos 23 anos, foi emprestado com opção de compra até o fim de 2023.